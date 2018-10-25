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المحويت: لقاء موسع في الرجم يناقش دورعزلة الذاري في رفد الجبهات
[25/أكتوبر/2018] المحويت - سبأ:
ناقش لقاء موسع بمديرية الرجم محافظة المحويت، اليوم، الجوانب المتصلة بعودة منتسبي وزارة الدفاع ودور أبناء عزلة الذاري في رفد الجبهات.
واستعرض اللقا، الذي ضم مدير المديرية علي المرجلة ورئيس لجنة التحشيد العقيد محيي الدين الصريمي ومسؤولي السلطة التنفيذية والمحلية وعدد من مشائخ ووجهاء العزلة، تقرير عن عدد منتسبي وزارة الدفاع وضرورة عودتهم لمواقعهم العسكرية وتفعيل دورهم في إسناد المرابطين بجبهات الدفاع عن الوطن.
وفي اللقاء أبدي العسكريون تفاعلهم واستعدادهم للمشاركة في الذود عن حياض الوطن استشعاراً للمسؤولية الوطنية والقسم الذي قطعوه علي أنفسهم.
وركز اللقاء علي تفعيل المشاركة المجتمعية في حملات التحشيد ومواصلة رفد جبهات القتال بالمال والرجال.
سبأ