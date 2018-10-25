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حفل تكريم واستلام وتسليم بين الناطق الرسمي للقوات المسلحة السلف والمتحدث الخلف
[25/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ :
أشاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن علي حمود الموشكي بالجهود الوطنية الجبارة التي بذلها العميد الركن شرف غالب لقمان خلال عمله ناطقاً رسمياً للقوات المسلحة خلال الفترة الماضية.

وخلال حضوره الحفل التكريمي وإجراء دور الاستلام والتسليم بين الناطق الرسمي للقوات المسلحة السلف العميد الركن شرف غالب لقمان والمتحدث الرسمي الخلف مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى سريع قاسم الذي جرى اليوم بصنعاء بحضور رئيس هيئة الاستخبارات اللواء عبدالله يحيى الحاكم أشار اللواء الموشكي إلى أن العميد لقمان عمل خلال أربع سنوات من العدوان بكل همة وعزيمة وقدم دوراً وطنياً ريادياً في مواجهة إعلام العدوان والمرتزقة.

وقال نائب رئيس الاركان " إن هذا الحفل التكريمي هو عرفان وتقدير لما قدمه العميد لقمان خلال ظروف عصيبة وفترة من أصعب الفترات وهو دور ينبغي أن يقتدي به الآخرون".

وأضاف "ها نحن اليوم نكرّم الناطق الرسمي لقواتنا المسلحة بالأوسمة وبالشكل الذي يليق به وبما قدمه من جهود وطنية مشرفة في الوقت الذي رأى العالم كيف كرّم فيه العدوان ناطقه عسيري بالسجن وتقديمه كمجرم".

والقى المتحدث الرسمي الخلف العميد يحيى سريع كلمة أكد خلالها أنه سيمضي بنفس الوتيرة في مواجهة إعلام العدوان وفق رؤية جديدة تعزز من ثبات وصمود المقاتلين في الجبهات وكشف زيف إعلام العدوان وتضليله.

وأشار إلى أنه سيكون في مستوى المسئولية التي انيطت به وأن الجميع سيعملون تحت قيادته كفريق عمل واحد من أجل إحداث نقلة نوعية في عمل المتحدث الرسمي وبما يواكب طبيعة الأعمال القتالية الميدانية.

وأشاد العميد سريع بجهود العميد لقمان  وما أسهم به من أدوار جبارة  في فضح إعلام العدوان وتضليله وعززت من قيم  الثبات والصمود خلال مواجهة العدوان على مدى أربع سنوات.

من جهته عبر العميد شرف لقمان عن شكره وتقديره لقيادة وزارة الدفاع على هذا الحفل التكريمي .. مشيراً إلى أن المرحلة تتطلب العمل بهمة وعزيمة وأن يستنهض الجميع قدراتهم في مواجهة العدوان وآلته الاعلامية.

وبارك العميد لقمان للمتحدث الخلف ثقة القيادة السياسية والعسكرية ..مؤكداً العمل جنباً إلى جنب من أجل الارتقاء بالعمل الإعلامي للمتحدث الرسمي.

وفي نهاية الحفل تم تكريم العميد لقمان بدرع القوات المسلحة ودرع دائرة التوجيه المعنوي عرفاناً بأدواره وعطاءاته الوطنية التي قدمها خلال الفترة السابقة.
سبأ
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