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آخر تحديث: الخميس، 25 - أكتوبر - 2018 الساعة 03:24:21م
مصرع وإصابة العديد من المرتزقة بعملية هجومية في جبهة نهم
لقي عدد من مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي مصرعهم اليوم وأصيب آخرون في عملية هجومية للجيش واللجان الشعببة استهدفت مواقعهم شرق نهم.
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أدى رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي اليمين القانونية ليصبح رئيسًا للحكومة للسنوات الأربع المقبلة الليلة الماضية إلى جانب 14 وزيرا من قائمة تشكيلته الحكومية بعد أن فشل النواب في التوصل إلى توافق بشأن مناصب رئيسية منها وزارتا الداخلية والدفاع.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1072) بمبلغ 93 ملياراً و339 مليوناً و980 ألف  ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
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فاز فريق برشلونة الإسباني بهدفين دون رد على إنتر ميلان الإيطالي مساء امس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
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  اقتصاد
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
[25/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1072) بمبلغ 93 ملياراً و339 مليوناً و980 ألف  ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.

وأوضح بيان صادر عن البنك تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن متوسط معدل الفائدة للآجال الثلاثة (16.99 بالمائة) (16.20 بالمائة) (16.20 بالمائة) على التوالي.

 وأشار البيان إلى أنه سيتم فتح مظاريف الطلبات غير التنافسية الأحد المقبل.
سبأ
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