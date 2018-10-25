[25/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:
دشنت مؤسسة الشفقة لرعاية مرضى الفشل الكلوي والسرطان اليوم بصنعاء المرحلة الرابعة من مشروع توزيع الأدوية لمرضى الفشل الكلوي بأمانة العاصمة.
وفي التدشين أكد رئيس المؤسسة واثق القرشي أن المشروع يهدف إلى تخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي في ظل الظروف الراهنة .. داعياً الشركات ورجال المال والأعمال والخيرين إلى دعم مرضى الفشل الكلوي والسرطان وتوفير الأدوية خاصة في ظل الأوضاع التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.
ولفت إلى الخدمات الإنسانية التي تقدمها المؤسسة لمرضى الفشل الكلوي والسرطان المتواجدين في المستشفيات الحكومية بالأمانة وذلك في إطار التكافل والتراحم الإنساني.. مشيراً إلى أن المؤسسة ستدشن الأسبوع القادم توزيع الأدوية الخاصة بمرضى السرطان .
من جانبه أشار مدير عام المؤسسة منصور القطريفي إلى أن المرحلة الرابعة استهدفت 270 مريضاً في مستشفيات الأمانة والنازحين وغيرهم .
وأكد أهمية استمرار المؤسسة في تقديم خدمات الدعم والرعاية الصحية والاجتماعية للمرضى وتخفيف معاناتهم.
ودعا الجميع إلى المساهمة والمشاركة في دعم المرضى والتقليل من خطر المرض والإصابة به.
سبأ