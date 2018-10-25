ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 25 - أكتوبر - 2018 الساعة 11:44:48ص
انتصارات للجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدو ومرتزقته
حقق الجيش واللجان الشعبية انتصارات خلال المواجهات مع العدو السعودي ومرتزقته واستهداف مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية .
رئيس الوزراء العراقي الجديد يؤدي اليمين القانونية وتشكيل جزء من الحكومة
أدى رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي اليمين القانونية ليصبح رئيسًا للحكومة للسنوات الأربع المقبلة الليلة الماضية إلى جانب 14 وزيرا من قائمة تشكيلته الحكومية بعد أن فشل النواب في التوصل إلى توافق بشأن مناصب رئيسية منها وزارتا الداخلية والدفاع.
الأمم المتحدة تحذر من مجاعة قد تطال 14 مليون شخص في اليمن
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن.. مشيرة إلى أن 14 مليون شخص قد يصبحون على شفا المجاعة خلال الأشهر القادمة في حال استمرت الأوضاع على حالها .
فوز برشلونه وليفربول و بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا
فاز فريق برشلونة الإسباني بهدفين دون رد على إنتر ميلان الإيطالي مساء امس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
آخر الأخبار:
مؤسسة الشفقة تدشن المرحلة الرابعة من مشروع توزيع الأدوية لمرضى الفشل الكلوي
بريطانيا تؤكد عدم مصداقية رواية النظام السعودي حول مقتل خاشقجي
الجيش الصيني يعلن تحركه لمنع انفصال تايوان
محادثات أستانا حول سوريا تعقد في نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مؤسسة الشفقة تدشن المرحلة الرابعة من مشروع توزيع الأدوية لمرضى الفشل الكلوي
[25/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:

دشنت مؤسسة الشفقة لرعاية مرضى الفشل الكلوي والسرطان اليوم بصنعاء المرحلة الرابعة من مشروع توزيع الأدوية لمرضى الفشل الكلوي بأمانة العاصمة.


وفي التدشين أكد رئيس المؤسسة واثق القرشي أن المشروع يهدف إلى تخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي في ظل الظروف الراهنة .. داعياً الشركات ورجال المال والأعمال والخيرين إلى دعم مرضى الفشل الكلوي والسرطان وتوفير الأدوية خاصة في ظل الأوضاع التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.

ولفت إلى الخدمات الإنسانية التي تقدمها المؤسسة لمرضى الفشل الكلوي والسرطان المتواجدين في المستشفيات الحكومية بالأمانة وذلك في إطار التكافل والتراحم الإنساني.. مشيراً إلى أن المؤسسة ستدشن الأسبوع القادم توزيع الأدوية الخاصة بمرضى السرطان .

من جانبه أشار مدير عام المؤسسة منصور القطريفي إلى أن المرحلة الرابعة استهدفت 270 مريضاً في مستشفيات الأمانة والنازحين وغيرهم .

وأكد أهمية استمرار المؤسسة في تقديم خدمات الدعم والرعاية الصحية والاجتماعية للمرضى وتخفيف معاناتهم.

ودعا الجميع إلى المساهمة والمشاركة في دعم المرضى والتقليل من خطر المرض والإصابة به.

سبأ
  المزيد من (محلي)
منظمة تهامة تدين استهداف المواطنين في محافظة الحديدة
مركز عين الإنسانية : تحالف العدوان يتعمد انتهاك مبادئ وقواعد الحرب
هيئة تنسيق الشئون الإنسانية تؤكد أن الصمت الدولي أتاح للعدوان ارتكاب مزيد من الجرائم باليمن
انتصارات للجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدو ومرتزقته
حقوق الإنسان تستنكر جريمتي طيران العدوان بمديريتي الحالي وبيت الفقيه في محافظة الحديدة
التكتل المدني للتنمية والحريات : استهداف المدنيين في منطقة المسعودي جريمة حرب
الصحة تدين جريمة العدوان في منطقة المسعودي بيت الفقيه بالحديدة
24 شهيداً و 17 جريحاً في جرائم جديدة لطيران العدوان الغاشم
منظمة تهامة للحقوق والتراث الإنساني تدين تفجير وتجريف مسجد أحمد الفاز بالحديدة
مصدر بالخارجية يدين إجراءات عملاء العدوان لزيادة معاناة المواطنين بالداخل والخارج
العدوان السعودي على اليمن
24 شهيداً و 17 جريحاً في جرائم جديدة لطيران العدوان الغاشم
[25/أكتوبر/2018]
ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة طيران العدوان في المسعودي بالحديدة إلى 16 شهيدا
[24/أكتوبر/2018]
10شهداء وجرحى إثر استهداف طيران العدوان مغسل للخضروات بالحديدة
[24/أكتوبر/2018]
تسعة شهداء وجرحى إثر استهداف طيران العدوان لمنطقة 7 يوليو بالحديدة
[24/أكتوبر/2018]
غارة لطيران العدوان على سيارة مواطن بمديرية عبس في حجة
[24/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by