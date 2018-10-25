عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بريطانيا تؤكد عدم مصداقية رواية النظام السعودي حول مقتل خاشقجي لندن - سبأ:

جددت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي تشكيك وانتقاد حكومتها لرواية النظام السعودي والتي أقر فيها بعد 19 يوما بمقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصليته في أسطنبول واصفة هذه الرواية بأنها تفتقد للمصداقية.



وقالت ماي خلال اتصال هاتفي مع ملك النظام السعودي سلمان بن عبدالعزبز اليوم كما نقلت رويترز:”إن التفسير الحالي يفتقر إلى المصداقية لذلك هناك حاجة ملحة لتحديد ما حدث بالضبط” مطالبة هذا النظام بالتعاون مع التحقيقات الجارية في الجريمة.



ووفق الناطق باسم الحكومة البريطانية فأن ماي شددت على ضرورة التحلي بالشفافية بشان نتائج التحقيقات.



وقوبلت روايات النظام السعودي المتعددة والمتغيرة حول مصير خاشقجي بانتقاد وتشكيك واسعين من عدة حكومات ومنظمات دولية طالبته باجابات واضحة.



وكان النظام السعودي الذي أنكر طويلا مقتل خاشقجي وادعى خروجه من القنصلية أقر بعد ما يقرب 19 يوما بأنه قتل داخل قنصليته ولكنه زعم بأن القتل تم نتيجة” عراك بالايدي مع عدة أشخاص” ثم تحدث عن مقتله “خنقا” ما أحرج حلفاءه وجعلهم يشككون بالرواية.

سبأ [25/أكتوبر/2018]سبأ