عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل شخصين بإطلاق نار في متجر بولاية كنتاكي الأمريكية واشنطن - سبأ:

قتل شخصان على الأقل وأصيب عدد آخر في إطلاق نار اليوم بمتجر تابع لشركة كروجر قرب لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية.



وقالت محطة ويف 3 الإخبارية: “إن أحد القتيلين كان في مكان وقوف السيارات خارج المتجر في جيفرسون تاون على بعد 24 كيلومترا من مدينة لويزفيل.



من جهتها أشارت مسؤولة بمركز شرطة جيفرسون تاون إلى وقوع إطلاق النار في المنطقة دون معرفة عدد الضحايا أو حالاتهم لافتة إلى أنه تم احتجاز شخص بعد إطلاق النار.



وكان أربعة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في الـ 20 من الشهر الماضي بعدما أطلقت امرأة النار في مستودع بولاية مريلاند الأمريكية كما قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون أيضا في اليوم الذي سبقه جراء إطلاق نار بدار للمسنين في ضواحي مدينة فيلادلفيا بولاية بنسيلفانيا.



وتعد حوادث إطلاق النار أمراً شائعاً في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي وحق حيازة السلاح الفردي الذي يكفله الدستور.





سبأ [25/أكتوبر/2018]سبأ