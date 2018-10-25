[25/أكتوبر/2018]
القدس المحتلة - سبأ:
أصيب ثمانية فلسطينيين بجروح اليوم برصاص قوات الاحتلال المتمركزة خلف السواتر الترابية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /معا/ عن مصادر طبية قولها إن قوات الاحتلال اطلقت الرصاص على عشرات الفلسطينيين شرق رفح ما أدى إلى إصابة ثمانية منهم بجروح نقلوا على أثرها إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة لتلقي العلاج حيث تفاوتت طبيعة الإصابات.
إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها في نابلس بالضفة الغربية.
وكان أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس على مسيرة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة في اطار مسيرات العودة وكسر الحصار عن القطاع المحاصر.
سبأ