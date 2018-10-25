انتصارات للجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدو ومرتزقته حقق الجيش واللجان الشعبية انتصارات خلال المواجهات مع العدو السعودي ومرتزقته واستهداف مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية . رئيس الوزراء العراقي الجديد يؤدي اليمين القانونية وتشكيل جزء من الحكومة أدى رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي اليمين القانونية ليصبح رئيسًا للحكومة للسنوات الأربع المقبلة الليلة الماضية إلى جانب 14 وزيرا من قائمة تشكيلته الحكومية بعد أن فشل النواب في التوصل إلى توافق بشأن مناصب رئيسية منها وزارتا الداخلية والدفاع. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة قد تطال 14 مليون شخص في اليمن حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن.. مشيرة إلى أن 14 مليون شخص قد يصبحون على شفا المجاعة خلال الأشهر القادمة في حال استمرت الأوضاع على حالها . فوز برشلونه وليفربول و بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا فاز فريق برشلونة الإسباني بهدفين دون رد على إنتر ميلان الإيطالي مساء امس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.