فوز برشلونه وليفربول و بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

برشلونة – سبأ

فاز فريق برشلونة الإسباني بهدفين دون رد على إنتر ميلان الإيطالي مساء امس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وسجل رافينيا الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 32، بينما سجل ألبا الثاني بالدقيقة 83.



وبهذا الانتصار، يرفع برشلونة رصيده للنقطة 9 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، وتجمد رصيد إنتر ميلان عند 6 نقاط في وصافة الترتيب.



وفي نفس المجموعة، فشل توتنهام هوتسبير الإنجليزي في تذوق طعم الانتصار الأول له في دوري الأبطال، بعدما تعادل خارج ملعبه أمام أيندهوفن الهولندي بهدفين لمثلهما.



فعلى ملعب (فيليبس)، تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله المهاجم المكسيكي هيرفينج لوزانو في الدقيقة 30 بتسديدة من داخل المنطقة، ارتطمت في قدم البلجيكي توبي ألدرفيريلد، ومرت من فوق الحارس هوجو لوريس.



إلا أن الفريق اللندني رد سريعاً بهدف تعديل الكفة بعد تسع دقائق بقدم البرازيلي لوكاس مورا، الذي استغل عرضية من داخل المنطقة من كيران تريبير، ليسدد كرة قوية في الشباك، لينتهي الشوط بهذه النتيجة.



وفي الشوط الثاني، وضع النجم هاري كين "السبيرز" في المقدمة، بهدف ثان بالدقيقة 55، برأسية إثر عرضية متقنة من النجم الدنماركي كريستيان إريكسن من اليسار.



ولعب توتنهام منقوصاً في الدقائق العشر الأخيرة، بعد طرد حارسه لوريس ببطاقة حمراء مباشرة، لتدخله على لوزانو خارج المنطقة.



واستغل أصحاب الأرض هذا النقص العددي، ليدركوا التعادل قبل النهاية بدقيقتين بقدم لوك دي يونج، الذي تابع تسديدة بابلو روساريو من خارج المنطقة، ليحول مسار الكرة داخل شباك الحارس البديل الهولندي ميتشل فورم.



وبهذا يواصل رجال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مسلسل الفشل في تحقيق أي انتصار بالبطولة للجولة الثالثة على التوالي، ليتعقد موقفهم من التأهل لثمن النهائي، ويكتفوا بإضافة نقطة احتلوا بها المركز الثالث، في المقابل أضاف الفريق الهولندي أول نقطة لرصيده، ويبقى في قاع المجموعة الثانية.



واستطاع ليفربول الإنجليزي أن يحقق فوزًا مهمًا على حساب النجم الأحمر الصربي بأربعة أهداف نظيفة، أحرزها البرازيلي فيرمينو في الدقيقة 20 من عمر المباراة، بينما جاء الهدف الثاني بالدقيقة 45 عن طريق محمد صلاح، وعاد صلاح لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، وأحرز ماني الهدف الرابع بالدقيقة 80، ليتمكن ليفربول من رفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الثالثة.



وفي مباراة مثيرة لحساب نفس المجموعة، تعادل باريس سان جيرمان الفرنسي مع ضيفه نابولي الإيطالي بهدفين لمثلهما.



وأنقذ الأرجنتيني أنخيل دي ماريا فريقه سان جيرمان من الخسارة أمام نابولي، حيث تقدم لورينزو إنسيني لنابولي في الدقيقة 29، وتعادل ماركو روي مدافع نابولي لباريس سان جيرمان بعدما سجل هدفاً بالخطأ في مرماه، وعزز درايس ميرتينس بالهدف الثاني لنابولي بالدقيقة 78، وخطف انخيل دي ماريا هدف التعادل لباريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.



ورفع نابولي رصيده إلي خمس نقاط في المركز الثاني، فيما رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى أربع نقاط بالمركز الثالث.



كما تمكن بوروسيا دورتموند الألماني من إسقاط أتلتيكو مدريد الإسباني برباعية نظيفة، سجلها أكسيل فيتسل، ورافائيل جيريرو، وجادون سانشو في الدقائق 38، و73، و84 على التوالي، وأضاف جيريرو الهدف الرابع بالدقيقة 89، ليحلق أسود الفيستيفال في صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما توقف أتلتيكو عند 6 نقاط، محتلًا المركز الثاني.



وسيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المواجهة التي جمعت كلوب بروج البلجيكي بضيفه موناكو الفرنسي، في ثالث جولات المجموعة الأولى.



وتقدم الضيوف على ملعب جان بريدل بهدف أول عبر الفرنسي المالي الشاب موسى سيلا البالغ من العمر 18 عاماً، من تسديدة قوية بالدقيقة 32.



لكن بعدها بسبع دقائق أدرك البرازيلي ويسلي مورايس التعادل لكلوب بروج من كرة رأسية، ليحل ثالثاً بفارق الأهداف عن موناكو الذي يقبع في القاع.



وبهذه النتيجة يجني الفريقان أول نقطة لهما في المجموعة، حيث كانا قد تعرضا للخسارة في أول جولتين.



وحقق بورتو البرتغالي فوزاً كبيراً خارج قواعده على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بثلاثة أهداف لواحد، لينفرد بصدارة المجموعة الرابعة.



ونجح "التنانين" في تحقيق الانتصار الثاني لهم توالياً على حساب المنافس الروسي، ليرفعوا رصيدهم إلى سبع نقاط، متفوقين بنقطتين عن شالكه الألماني الذي تراجع للوصافة بعد تعادله سلبياً أمام جلطة سراي التركي.



وكاد أصحاب الأرض أن يتقدموا بهدف لولا إهدار مانويل فرنانديس لركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، وعاقب بورتو منافسه بهدفين سجلهما كل من موسى ماريجا من ركلة جزاء بالدقيقة 26، وهكتور إيريرا في الدقيقة 35، قبل أن يقلص انتون ميرانتشوك النتيجة بهدف للوكوموتيف بالدقيقة 38.



لكن لم يمنح الفريق البرتغالي أي فرصة لأصحاب الأرض في الشوط الثاني، بعدما باغته في بدايته بهدف ثالث قضى على آماله حمل توقيع خيسوس كورونا في الدقيقة 47، خاصة بعد طرد سولومون كفيركفيليا بالدقيقة 76 ليلعب لوكوموتيف منقوصاً في الربع ساعة الأخيرة.



وبهذه النتيجة، يتجمد رصيد لوكوموتيف بدون رصيد من النقاط في المركز الرابع، بينما لا يزال جلطة سراي بتعادله على أرضه يمتلك حظوظاً للتأهل رغم احتلاله للمركز الثالث وذلك بامتلاكه أربع نقاط.

[25/أكتوبر/2018]سبأ