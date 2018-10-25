محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منظمة تهامة تدين استهداف المواطنين في محافظة الحديدة الحديدة ـ سبأ:

أدانت منظمة تهامة للحقوق والتراث الإنساني جريمتي العدوان في مديريتي الحالي وبيت الفقيه بمحافظة الحديدة وأسفرتا عن مقتل وجرح عشرات المواطنين .



وأوضحت المنظمة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه ، أن الجرائم اليومية على المدنيين في الحديدة أنماط لجرائم وانتهاكات التحالف لمبادئ وقواعد الحرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني .



وجدد البيان مناشدة المنظمة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بإيقاف العدوان و حماية المدنيين والأعيان المدنية ,



ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني والعمل على ضمان عدم إفلات مجرمي الحرب من قادة ومسؤولي التحالف السعودي من العقاب والمحاكمة الدولية وإيجاد سبل انتصاف عادلة للضحايا

سبأ [25/أكتوبر/2018]سبأ