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مركز عين الإنسانية : تحالف العدوان يتعمد انتهاك مبادئ وقواعد الحرب
[25/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:

قال مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية إن الطبيعة المدنية الصرفة لمكان جريمتي تحالف العدوان بمحافظة الحديدة والعدد المروع للضحايا يؤكد تعمد التحالف انتهاك مبادئ وقواعد الحرب في القانون الدولي الإنساني .


وأوضح المركز في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن طيران التحالف بقيادة السعودية متعمد في انتهاك مبادئ الإنسانية والتمييز و التناسب، وقواعد الحرب وهو ما جعل هذه الجرائم اليومية ترقى إلى وصف جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وامتداد لسلسلة جرائم الإبادة التي يرتكبها بحق الشعب اليمني .

واعتبر البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين أساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهما عن تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على إيقافها .

وحمل البيان السعودية وتحالفها المسئولية عن هذه الجريمة وسابقاتها ، مطالباً بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم .

سبأ
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