محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هيئة تنسيق الشئون الإنسانية تؤكد أن الصمت الدولي أتاح للعدوان ارتكاب مزيد من الجرائم باليمن صنعاء - سبأ:

أكدت الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث أن الصمت الدولي المخزي أتاح للعدوان ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المواطنين وآخرها جريمتي مديريتي الحالي وبيت الفقيه بمحافظة الحديدة .



وذكرت الهيئة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن هاتين الجريمتين تضافان إلى سجل تحالف العدوان الذي يواصل ارتكاب المجازر بحق الشعب اليمني في مخالفة وانتهاك واضح لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية وفي ظل صمت المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكناً.



ودعا البيان الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات التابعة لها ومجلس الأمن إلى النهوض من غفلتهما والتي بسببها تأثرت كل قواعدهما وأحكامهما التي صيغت لحماية الإنسان وصون حقوقه الأساسية والإسراع في اتخاذ قرارات عاجلة لوقف كافة أشكال العدوان والحصار الممنهج على اليمن .

سبأ [25/أكتوبر/2018]سبأ