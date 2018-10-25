محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انتصارات للجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدو ومرتزقته محافظات - سبأ:

حقق الجيش واللجان الشعبية انتصارات خلال المواجهات مع العدو السعودي ومرتزقته واستهداف مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان نفذوا عملية اقتحام على رقابة مراش في نجران أسفرت عن تطهير المنطقة و مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين واغتنام أسلحة متنوعة .



كما تم تدمير آلية محملة بالمرتزقة في صحراء البقع ومصرع من كانوا على متنها .



وفي جيزان استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعا لجنود سعوديين في موقع محولة ، أما في عسير فدكت المدفعية تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب .



وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة وإعطاب رشاشي دوشكا في عملية إغارة على مواقعهم شرق حيس في جبهة الساحل الغربي ، و تم إفشال محاولة تسلل للغزاة والمرتزقة جنوب كيلو 16 وتدمير آلية وإعطاب آخرى .



كما تم تدمير آليتين محملتين بالغزاة والمرتزقة في الجبلية و شرق التحيتا ومصرع من كانوا على متنهما .



وذكر المصدر أنه تمت الإغارة على مواقع يتمركز فيها المرتزقة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وأفاد المصدر بتدمير آلية عسكرية للمرتزقة في جبهة المهاشمة بمديرية خب الشعف بمحافظة الجوف ومصرع طاقمها ، لافتاً إلى أن المدفعية دكت تجمعات وتحصينات المرتزقة في نقيل الخشبة بمحافظة الضالع محققة إصابات مباشرة.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعا لآليات المرتزقة خلف الكسارة في كرش بمحافظة لحج محدثة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .

سبأ [25/أكتوبر/2018]سبأ