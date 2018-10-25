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حقوق الإنسان تستنكر جريمتي طيران العدوان بمديريتي الحالي وبيت الفقيه في محافظة الحديدة
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حقوق الإنسان تستنكر جريمتي طيران العدوان بمديريتي الحالي وبيت الفقيه في محافظة الحديدة
[25/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:

استنكرت وزارة حقوق الإنسان الجريمتين اللتين ارتكبهما طيران العدوان بحق المواطنين في مديريتي الحالي وبيت الفقيه بمحافظة الحديدة.


وقالت الوزارة في بيان تقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)نسخة منه ، إن طيران العدوان استهدف المواطنين بشكل مباشر أثناء مرورهم على الطريق العام في شارع 7 يوليو بمديرية الحالي ما أدى إلى استشهاد ثلاثة بينهم طفل وجرح ستة آخرين واحتراق عدد من سيارات المواطنين .

وأضاف البيان " لم يكتف الطيران بتلك الجريمة بل سعى وبكل وحشية إلى استهداف تجمع للمزارعين من أبناء العباسي في مكان بيع الخضراوات بالجملة بمفرق اللاوية جنوب محطة المسعودي بمديرية بيت الفقيه ما أدى إلى استشهاد 21 مواطناً و جرح عشرة آخرين معظمهم إصابتهم خطيرة .

وأكد البيان أن دول تحالف العُدوان ترتكب وبشكل يومي جرائم وانتهاكاتٍ جسيمة تعد من الجرائم الأشد خطورة في حق الشعب اليمني ومقدراته وممتلكاته وتسببت في مقتل وجرح آلاف المُواطنين سواءٌ بطريقة مباشرة عبر غاراته الجوية أو بفرض الحصار ومنع دخولِ الغذاءِ والدواء وتدمير وهدم المُنشآت المدنية والثقافية المشمولة بالحماية الدولية.

وحذرت الوزارة المجتمعَ الدولي خاصة مجلسي الأمن وحقوق الإنسان من أن ما تقومَ به دولُ تحالفِ العُدوانِ من أعمال لا أخلاقية ولا إنسانية في اليمن بشكل عام وتصعيد عسكري في محافظة الحديدة بشكل خاص، سيؤدي إلى كارثة ومعاناة إنسانية مروعة وغير مسبوقة يصعب مواجهتها رغم الخطط والاستراتيجيات التي تعدها الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية .

وحملت الوزارة الأمم المتحدة ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان المسئوليةَ الكاملةَ عن كل ما تقوم به دول العدوان في اليمن, داعية المجتمع الدولي و مجلس الأمن إلى الاستيقاظ من غفلته واستخفافه المهين اللاإنساني والذي أثر في كل قواعد وأحكام المنظومة الدولية .

وجددت دعوتها بسرعة وقف كافة أشكال العمليات العسكرية المُباشرة و العدوانِ وفك الحصار الشامل على اليمن وشعبه وكذا تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في كافةِ الانتهاكات والجرائم .

سبأ
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