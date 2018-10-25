محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل التكتل المدني للتنمية والحريات : استهداف المدنيين في منطقة المسعودي جريمة حرب صنعاء ـ سبأ:

قال التكتل المدني للتنمية والحريات إن جريمة طائرات تحالف العدوان على المدنيين في منطقة المسعودي بمديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة جريمة حرب وفق التوصيف القانوني الإنساني الدولي الذي تضمنته اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين تستوجب العقاب والمحاكمة الدولية.



وطالب التكتل المدني في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما ترتكبه دول التحالف من جرائم بحق المدنيين الأبرياء في مختلف المحافظات .



وأدان البيان صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه دول تحالف العدوان بحق الشعب اليمني .



وناشد ما تبقى من الضمائر الحية ونشطاء العالم الحر، إدانة هذه الجرائم والمجازر والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وذلك بتعرية وفضح دول العدوان وما تقترفه من جرائم حرب أمام شعوب العالم

سبأ [25/أكتوبر/2018]سبأ