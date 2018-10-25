محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصحة تدين جريمة العدوان في منطقة المسعودي بيت الفقيه بالحديدة صنعاء - سبأ:

أدانت وزارة الصحة العامة والسكان الجريمة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان الأمريكي السعودي باستهدافه المباشر لتجمع في منطقة المسعودي بمديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة ما أدى إلى استشهاد 21 مواطناً وجرح 11 آخرين جراح معظمهم خطيرة .



وأوضحت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه ، أن هذه الجريمة تضاف إلى مسلسل الجرائم السابقة والتي كشفت مدى ضعف منظومة الأمم المتحدة وعدم قدرتها على القيام بأي دور وعجزها التام حتى عن الحديث بصوت مسموع لإدانة هذه الصلف الإجرامي لدول العدوان .



ودعا البيان وزارات الصحة في دول العالم إلى كسر الحظر المفروض على اليمن وتزويده بالمعونات الصحية والإنسانية لتدارك مأساة كارثية بوادر حدوثها بينة وجلية .



وحث وزراء الصحة في العالم على زيارة اليمن والإطلاع على الوضع الصحي بشكل خاص و جرائم هذا العدوان بشكل عام ونقل الحقيقة إلى شعوب بلدانهم كمسئولية إنسانية يجب أن تكون ضمن سلم أولوياتهم .



كما دعا البيان من تبقى من أحرار العالم دولاً كانوا أو منظمات أو أفراد إلى التضامن مع الشعب اليمني في مواجهة هذا العدوان وجرائمه .







سبأ [25/أكتوبر/2018]سبأ