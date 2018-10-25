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آخر تحديث: الخميس، 25 - أكتوبر - 2018 الساعة 09:59:34ص
24 شهيداً و 17 جريحاً في جرائم جديدة لطيران العدوان الغاشم
واصل طيران العدوان الأمريكي السعودي جرائمه البشعة بحق الشعب اليمني ما أدى إلى استشهاد 24 مواطناً وإصابة 17 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية .
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  محلي
24 شهيداً و 17 جريحاً في جرائم جديدة لطيران العدوان الغاشم
[25/أكتوبر/2018]
محافظات ـ سبأ:



واصل طيران العدوان الأمريكي السعودي جرائمه البشعة بحق الشعب اليمني ما أدى إلى استشهاد 24 مواطناً وإصابة 17 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية .




وذكر مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن 21 مواطناً استشهدوا وأصيب عشرة آخرون جراء استهداف طيران العدوان مغسل الخضروات في مفرق اللاوية بمنطقة المسعودي مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة .

وأكد المصدر استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل وإصابة ستة آخرين في غارتين على تجمع مواطنين في منطقة 7 يوليو بمدينة الحديدة .

وأشار المصدر إلى إصابة مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه الحدودية ، فيما لحقت أضرار بسيارة مواطن في قصف صاروخي ومدفعي على المديرية .

وتعرضت منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم بمحافظة صعدة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان استهدف سيارة محملة بالمواشي تابعة لأحد المواطنين في منطقة شعب امدوش بمديرية عبس محافظة حجة .

سبأ
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