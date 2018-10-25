محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل 24 شهيداً و 17 جريحاً في جرائم جديدة لطيران العدوان الغاشم محافظات ـ سبأ:





واصل طيران العدوان الأمريكي السعودي جرائمه البشعة بحق الشعب اليمني ما أدى إلى استشهاد 24 مواطناً وإصابة 17 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية .







وذكر مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن 21 مواطناً استشهدوا وأصيب عشرة آخرون جراء استهداف طيران العدوان مغسل الخضروات في مفرق اللاوية بمنطقة المسعودي مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة .



وأكد المصدر استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل وإصابة ستة آخرين في غارتين على تجمع مواطنين في منطقة 7 يوليو بمدينة الحديدة .



وأشار المصدر إلى إصابة مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه الحدودية ، فيما لحقت أضرار بسيارة مواطن في قصف صاروخي ومدفعي على المديرية .



وتعرضت منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم بمحافظة صعدة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف .



وأوضح المصدر أن طيران العدوان استهدف سيارة محملة بالمواشي تابعة لأحد المواطنين في منطقة شعب امدوش بمديرية عبس محافظة حجة .

سبأ [25/أكتوبر/2018]سبأ