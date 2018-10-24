محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطة المحلية بالحديدة تدين مجزرة العدوان في مغسل الخضروات بمديرية بيت الفقيه الحديدة - سبأ :

أدانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة جريمة استهداف طيران العدوان للمواطنين أثناء عملهم في غسل الخضروات في مفرق اللاوية بمنطقة المسعودي مديرية بيت الفقيه والتي أدت إلى استشهاد 19 مواطناً وجرح 10 آخرين.



واستنكرت السلطة المحلية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه ، استهداف العدوان للعاملين في غسل الخضروات وبيعها في مديرية بيت الفقيه بعد ساعات من ارتكاب جريمة نتج عنها استشهاد 4 مواطنين بينهم طفل وجرح 6 آخرين جراء استهداف تجمع للمدنيين بمنطقة 7 يوليو بمديرية الحالي .



وأكد البيان أن هذه الجرائم لم تكن لتحدث لولا تواطؤ المجتمع الدولي ، لافتاً إلى أن استمرار العدوان في ارتكاب الجرائم المروعة لن يزيد الشعب اليمني إلا إصرارا على الدفاع عن أرضه ومواجهة العدوان.



ودعا البيان الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى القيام بدورها الذي أنشئت من أجله في حفظ كرامة الشعوب وحقوقها المشروعة.. مطالباً بسرعة إيقاف العدوان ورفع الحصار.



كما دعا البيان أحرار العالم إلى العمل على إيقاف الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني بشكل يومي.

سبـأ [24/أكتوبر/2018]سبـأ