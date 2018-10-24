[24/أكتوبر/2018]
المحويت - سبأ :
استكملت في مديرية بني سعد بمحافظة المحويت عملية صرف مخصصات المستفيدين من مشروع التدخلات المتنوعة بقرية الشرف بني محمد بتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وأوضح مدير فرع كاك بنك بالمحافظة علي قوزع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عملية الصرف استهدفت 41 مستفيدا بمبلغ ستة ملايين و891 ألف ريال ضمن مشاريع وحدة المياه والبيئة لاستكمال معالجة مشكلات الإصحاح البيئي بالمحافظة.
ولفت إلى أن المشروع يشمل دعم فني لتحسين الصرف الصحي ودعم مادي لخزانات مياه وتوزيع سقايات وفلاتر صحية للمستفيدين من أبناء القرية للحد من الكوليرا.
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