محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عضو المجلس السياسي الأعلى النصيري يعزي في وفاة حسين عبدالله الأشول صنعاء - سبأ :





بعث عضو المجلس السياسي الأعلى ناصر النصيري برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو قيادة الجبهة الوطنية حسين عبدالله الأشول .



وعبر عضو السياسي الأعلى في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد عبدالله حسين عبدالله الأشول وكافه آل الأشول في رباط الرميشي وقفل الصياد، عن التعازي والمواساة في رحيل إحدى الشخصيات الاجتماعية في عزلة عبيدة يريم.



وأشار إلى أن الوطن خسر برحيل الأشول شخصية اجتماعية مدافعة عن الوطن .. سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبـأ [24/أكتوبر/2018]سبـأ