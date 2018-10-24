محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يعزي في وفاة التربوي حسن العماري صنعاء - سبأ :

بعث رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة التربوي والمربي الأستاذ حسن لطف العماري الذي وافاه الآجل بسبب إصابات ناتجه عن حادث مروري مؤسف وذلك عن عمر ناهز الـ 90 عاما قضى جله في التدريس وخدمة المجتمع.



واعرب رئيس الوزراء في البرقية عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لشقيقي الفقيد احمد وعبدالله لطف العماري وبقية أفراد الأسرة وكافة آل العماري بهذا المصاب الأليم.



ونوه بمناقب الفقيد وإسهاماته الوطنية والإنسانية في الحقل التربوي الذي امتد قرابة ستين عاما حيث تتلمذ على يديه الكثير من الشخصيات الوطنية الذين كان لهم بصمات في مسار العملية التنويرية والبناء التنموي والاقتصادي والتجاري في العقود الخمسة الماضية.



وأكد الدكتور بن حبتور، أن الوطن سيظل يتذكر بإجلال الأدوار النبيلة التي قام بها الرعيل الأول من المعلمين والتربويين ومنهم الفقيد العماري في تربية وتعليم الأجيال منذ فجر الثورة اليمنية الخالدة .. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله وذويه وطلابه الصبر والسلوان .



" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

سبـأ [24/أكتوبر/2018]سبـأ