محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يؤكد أن الجبهات ووزارة الدفاع ومنتسبيها محل اهتمام ورعاية القيادة السياسية صنعاء - سبأ :

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن الحكومة لن تدخر جهدا من أجل الوفاء بمتطلبات جبهات مواجهة العدوان ومرتزقته ورجالها والاحتياجات الأساسية لوزارة الدفاع ومنتسبيها.



جاء ذلك لدى لقاء رئيس الوزراء اليوم وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي بحضور نائب رئيس الوزراء لشئونِ الأمن والدفاع اللواء الركن جلال الرويشان ونائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي.



حيث جرى خلال اللقاء الوقوف على الأوضاع في الجبهات واحتياجاتها ووزارة الدفاع والترتيبات التي توصلت إليها وزارتا المالية والدفاع بهذا الشأن، وما تم الاتفاق عليه بشأن جدولتها والبدء بالمتطلبات الملحة والتي لا تحتمل التأخير.



وثمن رئيس الوزراء الجهود المبذولة من قبل المالية والدفاع لمواجهة الالتزامات المشتركة تجاه الجبهات والمستلزمات الضرورية للدفاع ومنتسبيها برغم الصعوبات الكبيرة التي تواجه المالية العامة.



وأكد أن الجبهات ورجالها والدفاع ومنتسبيها كانت وستظل محل عناية ورعاية واهتمام القيادة السياسية وذات أولوية على المستوى الوطني .

سبـأ [24/أكتوبر/2018]سبـأ