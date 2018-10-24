أمانة العاصمة:القبض على 13 شخصا بجرائم سرقة بالإكراه

صنعاء-سبأ:

القت الأجهزة الامنية بأمانة العاصمة القبض على 13 شخصا على ذمة جرائم سرقة بالإكره وقعت الأسبوع الماضي في مديريات الثورة وشملان والسبعين والوحدة بأمانة العاصمة .





واوضح مصدر أمني لوكالة لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) ان اربعة اشخاص القي القبض عليهم في مديرية الثورة انتحلوا صفة رجال الأمن، للتقطع ونهب سيارة نقل كان على متنها ثلاثة مواطنين وسرقة ما بحوزتهم من هواتف وجنابي واسلحة .







واضاف أن اثنين ضبطا في مديرية شملان سرقا 20 الف دولار ومسدس من أحد المواطنين تحت تهديد السلاح وإطلاق الرصاص عليه ، فيما القى القبض بمديرية السبعين على أربعة أشخاص اشتركوا في عصابة سرقة مواطنين .





واشار إلى أن رجال الامن في مديرية الوحدة ضبطوا ثلاثة أشخاص قاموا بسرقة حقيبة يد من امرأة بالقوة كانت تحتوي على هاتف و مبلغ خمسين ألف ريال يمني .





ولفت المصدر إلى أن المضبوطين احيلوا لجهات التحقيق وفقا للقانون تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة .

[24/أكتوبر/2018]سبأ