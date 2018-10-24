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آخر تحديث: الأربعاء، 24 - أكتوبر - 2018 الساعة 08:33:27م
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  محلي
قافلة ولقاء قبلي بمناخة لدعم الجبهات
[24/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

نظمت قبائل مناخة بمحافظة صنعاء اليوم لقاء قبلي لدعم الجبهات بالرجال وقوافل العطاء.


وفي اللقاء القبلي أكدت قبائل مناخة الاستعداد لرفد الجبهات بالمزيد من الرجال والعتاد حتى تحقيق النصر .

ودعا مشائخ ووجهاء وأعيان مناخة كافة القبائل إلى تعزيز التماسك ووحدة الصف للتصدي للعدوان دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.

وفي اللقاء القبلي تم تسيير قافلة غذائية دعماً وإسنادا لأبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات الصمود.

وأكد مشائخ وأعيان ووجهاء مناخة أن القافلة أقل ما يمكن تقديمه للمرابطين في الجبهات.. مؤكدين أن هذه القافلة سيتبعها قوافل.

سبأ
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