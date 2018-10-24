[24/أكتوبر/2018]
صعدة-سبأ:
إستعرضت لجنة الإعلام والثقافة والشباب والأوقاف المنبثقة من لجنة الطوارئ بصعدة اليوم برئاسة وكيل المحافظة المساعد يحيى الحمران، خطط اللجنة وبرامجها الكفيلة بتعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومخططاته.
وفي اللقاء أكد الوكيل الحمران ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة الحرب الناعمة التي تشنها دول العدوان على اليمن .
ولفت إلى أهمية دور لجنة الإعلام والثقافة والشباب والأوقاف في التوعية المجتمعية بمخططات العدوان وكشف جرائمه وفضح الشائعات التي تمارسها وسائل إعلامه .
سبأ