[24/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:
التقى مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد محمد حامد اليوم المنسق المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية لدى اليمن ليز غراندي.
استعرض اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، الوضع الإقتصادي الذي يعاني منه الشعب اليمني جراء العدوان الغاشم على البلاد وحربه الإقتصادية التي كان لها الأثر المأساوي على حياة المواطنين في كافة محافظات الجمهورية.
وتطرق اللقاء إلى الآثار السلبية لنقل البنك المركزي اليمني على الإقتصاد الوطني والذي ترتب عليه انقطاع رواتب الموظفين.
وناقش اللقاء إمكانية أن تعزز الأمم المتحدة من دورها في تحييد الاقتصاد وصرف مرتبات الموظفين كما كانت تصرف قبل نقل البنك المركزي من صنعاء لجميع منتسبي الجهاز الإداري دون تمييز.
سبأ