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  محلي
مناقشة تدخلات الصليب الأحمر لدعم مؤسسة المياه بأمانة العاصمة
[24/أكتوبر/2018]
صنعاء -سبأ:

ناقش وكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات علي السقاف اليوم مع مبعوث قسم المياه والإسكان باللجنة الدولية للصليب الأحمر باسل موريزو، تدخلات الصليب الأحمر لدعم مؤسسة المياه بالأمانة.


وتطرق الاجتماع بحضور القائم بأعمال مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بالأمانة المهندس محمد مداعس، ومنسق قسم المياه والإسكان بالصليب الأحمر بيير إيف بيتلود، إلى إمكانية دعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتنفيذ مشروع تأمين وصول المياه للمستفيدين بالأمانة وكذا استمرار مشاريعها السابقة لمؤسسة المياه.

واستعرض الاجتماع مشاريع البعثة الدولية للصليب الأحمر في مجال المياه ومحطة معالجة الصرف الصحي التابعة لمؤسسة المياه، وإسهامها بصورة إيجابية في استمرار خدمات المياه للمؤسسة وضخ مياه الشرب للمواطنين.

كما تم استعراض الصعوبات التي تواجه المؤسسة واحتياجاتها لصيانة وتشغيل عدد من المضخات وآبار المياه بالمديريات خاصة في ظل شحة الإمكانيات.

وأكد الوكيل السقاف، حرص قيادة أمانة العاصمة على استمرار توفير الخدمات الضرورية لسكان العاصمة لتخفيف معاناة المواطنين .. مشيداً بدعم الصليب الأحمر في مختلف القطاعات الخدمية أبرزها المياه.

وأكد الاستعداد تذليل الصعوبات التي تعترض أنشطة ومشاريع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمديريات الأمانة بما يمكنها من أداء مهامها .. لافتاً إلى أهمية مضاعفة دعمها ومشاريعها لمؤسسة المياه بالأمانة بما يضمن استمرار ضخ مياه الشرب لسكان العاصمة.

فيما أشاد المهندس مداعس، بدعم الصليب الأحمر لمؤسسة المياه بالأمانة واستجابته في توفير أدوات السلامة للعاملين بمحطة معالجة الصرف الصحي للحفاظ على صحتهم .. داعياً إلى مزيد من الدعم والمشاريع الضرورية للمؤسسة.

فيما أشار مبعوث قسم المياه والإسكان باللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى ضرورة رفع خطة من مؤسسة المياه بالأمانة للجنة الدولية، عن الاحتياجات والمشاريع لمعرفة إمكانية ونوعية الدعم والتدخل .. مستعرضا آلية عمل ومشاريع اللجنة وتدخلاتها في القطاعات المختلفة .

وأكد أهمية التنسيق مع مؤسسة المياه بالأمانة في تنفيذ المشاريع .. موضحا أن اللجنة تسعى لتحسين مستوى خدمة المياه والصرف الصحي وإيجاد بيئة نظيفة .

وأشاد بجهود وتعاون أمانة العاصمة ومؤسسة المياه، في تسهيل مهام وعمل اللجنة في مختلف مديريات الأمانة.

وخرج اللقاء بعدد من التوصيات أهمها رفع خطة متكاملة من قبل المؤسسة المحلية للمياه بالأمانة تتضمن الاحتياجات الضرورية لضمان استمرار خدمات المؤسسة وضخ مياه الشرب للأحياء بالمديريات.

حضر اللقاء مدير الشئون الفنية بمؤسسة المياه والصرف الصحي بالأمانة المهندس عادل معوضة.

سبأ
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