ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 24 - أكتوبر - 2018 الساعة 08:33:27م
اجتماع بمجلس الشورى بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى السامعي
عقد مجلس الشورى إجتماعه الثالث من دور الإنعقاد الثاني للمجلس للعام الحالي 2018م برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي ووزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبوحليقة.
الإعصار ''ويلا'' يضرب سواحل المكسيك على المحيط الهادي
ضرب الإعصار" ويلا " سواحل المكسيك المطلة على المحيط الهادى برياح بلغت سرعتها 195 كيلومترا فى الساعة مصحوبا بأمطار غزيرة هطلت على المنتجعات السياحية حيث انتقل آلاف الأشخاص إلى أماكن آمنة.
الأمم المتحدة تحذر من مجاعة قد تطال 14 مليون شخص في اليمن
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن.. مشيرة إلى أن 14 مليون شخص قد يصبحون على شفا المجاعة خلال الأشهر القادمة في حال استمرت الأوضاع على حالها .
الأهلي المصري يلحق بالترجي إلى نهائي دوري ابطال افريقيا
تأهل الأهلي المصري للنهائي للمرة الـ12 في تاريخه رغم خسارته 1-2 أمام مضيفه وفاق سطيف الجزائري الليلة الماضية،في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بفضل فوزه ذهابا بهدفين نظيفين.
آخر الأخبار:
رئيس الوزراء يستقبل كبير المستشارين الأمنيين لأمين عام الأمم المتحدة
رئيس الوزراء يعزي في وفاة التربوي حسن العماري
ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة طيران العدوان في المسعودي بالحديدة إلى 16 شهيدا
رئيس الوزراء يؤكد أن الجبهات ووزارة الدفاع ومنتسبيها محل اهتمام ورعاية القيادة السياسية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير المياه والبيئة ولجنة المياه بمجلس النواب يناقشان الوضع المائي لمدينة إب
[24/أكتوبر/2018]
صنعاء -سبأ:

ناقش اجتماع موسع عقد اليوم بصنعاء ضم وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير ولجنة المياه والبيئة بمجلس النواب، تقرير لجنة دراسة وتقييم الوضع المائي لمدينة إب .


حيث أشار التقرير إلى نضوب منسوب المياه وانخفاض إنتاجية الآبار بمدينة إب نتيجة تعرض حقول المياه التي تعتمد عليها المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي للاستنزاف الجائر من الآبار الخاصة وقيامها بضخ المياه وبيعه عبر الوايتات إلى خارج المدينة لاستخدامه بصورة رئيسية في ري القات.

وتعتمد مدينة إب حاليا على خزانين رئيسيين للمياه الجوفية سواء عبر المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي أو عبر شبكات أهلية بدأت تنتشر حاليا في المناطق التي لاتصل إليها خدمات مؤسسة المياه .

وتضمن التقرير معلومات وإحصائيات عن الحقول المائية الحالية لمدينة إب وكذا المكونات الإنشائية من حيث مصادر المياه وإجمالي عدد الآبار والخزانات وشبكات المياه التي تغطي معظم أحياء مدينة إب .

وتطرق التقرير إلى خدمات الصرف الصحي والتي تتكون من شبكة مع المناهل والغرف ومحطة المعالجة فضلا عن بيانات تزويد المياه لمدينة إب وإجمالي عدد المشتركين ضمن مشروع المياه بحوالي 33 الف مشترك مياه وصرف صحي و1500 مشترك صرف صحي فقط ويصل عدد المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي 700 الف نسمة.

وبين التقرير أن آبار مؤسسة المياه بدأت منذ أواخر 2017م تعاني من تدهور في مناسيب المياه ما تسبب في إنزال مستمر لمضخات الآبار إلى أعماق أكبر ورافق ذلك انخفاض في الإنتاجية عما كانت عليه سابقا بشكل كبير.

وبحسب التقرير فإن من بين الأسباب في تدهور كمية المياه في مدينة إب يعود إلى زيادة الطلب لاستخدامات المياه الناتجة من زيادة السكان والنازحين في المدينة وكذا الفاقد الكبير لمياه المؤسسة بالإضافة إلى عدم الإستغلال الأمثل لمياه الأمطار من حيث الاستخدام أو لتغذية المياه الجوفية من خلال إنشاء الحواجز المائية وأحواض الترشيح والمدرجات .

وأورد التقرير عدد من التوصيات والمقترحات الفنية الهامة للمعالجة العاجلة والمستقبلية.

واستعرض مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة إب عبدالرقيب الشرماني ومدير عام فرع الهيئة العامة للموارد المائية عبدالرؤوف محمد دحوه، الجهود المبذولة لتقديم الخدمات المائية للمواطنين والصعوبات التي تعترض سير العمل.

وخرج الاجتماع بعدد من القرارات الهادفة إلى الإسراع في معالجة الوضع المائي الحالي لمدينة إب ومنع إصدار تراخيص لحفر الآبار نهائيا في المدينة، بالإضافة إلى عقد إجتماع عاجل للجنة الحوض المائي برئاسة محافظ المحافظة لوضع التدابير اللازمة لمنع وإيقاف كافة مظاهر ومسببات الاستنزاف الجائر للمياه.

وشدد وزير المياه والبيئة على مدراء عموم المؤسسات والهيئات المائية بمحافظة إب بتحمل مسئولية أي تقصير في مستوى الأداء .. مؤكدا في ذات الوقت استعداد الوزارة تقديم الدعم المطلوب للبدء في التدخلات العاجلة لمعالجة مشكلة الاستنزاف الجائر لمخزون المياه .

وأكد على ضرورة الزام الآبار الخاصة بضخ كمية من المياه عبر شبكة مؤسسة المياه للاسهام في توفير الاحتياجات العاجلة من المياه للمواطنين بآلية سيتم عملها لاحقا .

حضر الاجتماع نائب وزير المياه والبيئة عبدالله الهادي ورئيس الهيئة العامة للموارد المائية هادي قريعه.

سبأ
  المزيد من (محلي)
رئيس الوزراء يستقبل كبير المستشارين الأمنيين لأمين عام الأمم المتحدة
رئيس الوزراء يعزي في وفاة التربوي حسن العماري
ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة طيران العدوان في المسعودي بالحديدة إلى 16 شهيدا
رئيس الوزراء يؤكد أن الجبهات ووزارة الدفاع ومنتسبيها محل اهتمام ورعاية القيادة السياسية
مجلس الوزراء يناقش الإجراءات التنفيذية للمحددات الاقتصادية الموجهة من السيد عبدالملك الحوثي للحكومة
أمانة العاصمة:القبض على 13 شخصا بجرائم سرقة بالإكراه
10شهداء وجرحى إثر استهداف طيران العدوان مغسل للخضروات بالحديدة
قافلة ولقاء قبلي بمناخة لدعم الجبهات
اجتماع للجنة الإعلام والثقافة والشباب والأوقاف المنبثقة من لجنة الطوارئ بصعدة
مدير مكتب رئاسة الجمهورية يلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة
العدوان السعودي على اليمن
ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة طيران العدوان في المسعودي بالحديدة إلى 16 شهيدا
[24/أكتوبر/2018]
10شهداء وجرحى إثر استهداف طيران العدوان مغسل للخضروات بالحديدة
[24/أكتوبر/2018]
تسعة شهداء وجرحى إثر استهداف طيران العدوان لمنطقة 7 يوليو بالحديدة
[24/أكتوبر/2018]
غارة لطيران العدوان على سيارة مواطن بمديرية عبس في حجة
[24/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على أربع محافظات
[24/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by