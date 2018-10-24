محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع بوزارة الشباب يناقش أوضاع المراكز الشبابية صنعاء -سبأ:

ناقش اجتماع بوزارة الشباب والرياضة اليوم برئاسة القائم بأعمال وكيل قطاع الشباب محمد الصرمي، أوضاع المراكز الشبابية بأمانة العاصمة ومختلف المحافظات.



وفي الاجتماع أشار الوكيل الصرمي إلى أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز أداء المراكز الشبابية بعقد الدورات التدريبية في مختلف المجالات التخصصية بما يكفل استيعاب الشباب وتأهيلهم .



ولفت إلى أهمية أن تتضمن برامج المراكز الشبابية دورات تدريبية في المجالات العلمية والتقنية والمهنية بما يلبي احتياجات سوق العمل .. منوها بدور المراكز الشبابية خلال الفترة الماضية وتنفيذها لسلسلة من الدورات التأهيلية رغم الظروف التي تمر بها البلاد.



واستعرض الاجتماع الذي حضره مدير مراكز الشباب وأندية العلوم محمد نعمان وعدد من ممثلي مراكز التدريب والتأهيل بالوزارة، تقرير مدير مركز التدريب والتأهيل بسعوان فارس أحمد السقياء حول الاستعدادات الجارية لاستيعاب الشباب وعقد دورات تدريبية مختلفة.



وبين أنه سيتم تخصيص عشرون قاعة دراسية موزعة على خمس مجموعات دراسية لاستقبال أكثر من 450 طالبا وطالبة لعقد دورات تدريبية في اللغة الانجليزية .. لافتا إلى أن المركز ساهم في تأهيل وتعليم أكثر من ألفين طالبا وطالبة خلال التسعة الأشهر الماضية.



كما استمع الاجتماع إلى تقرير مدير مركز الشباب بذمار منير الشاهري حول نشاطه للعام الجاري وما نفذه من دورات بلغت 33 دورة تدريبية شارك فيها 22 مدرسا وأكاديميا في مجالات التمريض واللغة الإنجليزية وتقوية دروس للطلاب والتنمية البشرية .



وأوضح أنه تم استفادة 981 طالبا وطالبة من الدورات آنفة الذكر .. لافتا إلى استمرار المركز في إقامة دورات في مجالات التنمية البشرية واللغة الإنجليزية وغيرها.

سبأ [24/أكتوبر/2018]سبأ