[24/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:
ناقش القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب محمد الصرمي اليوم مع اللجنة التحضيرية للمبادرات الشبابية، الترتيبات النهائية لإنعقاد اللقاء التشاوري للمبادرات الشبابية.
وفي اللقاء الذي حضره رئيس اللجنة التحضيرية للمبادرات نبيل العسل، أشار الوكيل الصرمي إلى أهمية دور المبادرات الشبابية وتفعيل أنشطتها وبرامجها المختلفة في ظل الأوضاع الراهنة.
فيما أكد أعضاء اللجنة التحضيرية أهمية دعم وزارة الشباب والرياضة للمبادرات الشبابية بما يمكنها من القيام بدورها خلال المرحلة الراهنة.
سبأ