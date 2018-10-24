[24/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:
ناقش اجتماع عقد بصنعاء اليوم برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي وضم كبار منتجي الالبان السبل الكفيلة بتثبيت قائمة التكاليف السعرية للألبان.
وناقش الاجتماع اسس تكوين خطة استراتيجية للاكتفاء بالمنتجات المحلية لصناعة الألبان والتقليل من كلفة فاتورة الاستيراد الخارجي وصولا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.
وفي الاجتماع أشار نائب وزير الصناعة إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي لتثبيت قائمة أسعار تكاليف الألبان ودعم المنتج المحلي وفق جودة وكفاءة عالية في إطار أسعار مناسبة تنافس المنتجات المستوردة وتحد من دخولها للبلاد وصولا إلى مرحلة الاكتفاء.. مؤكدا أن الاكتفاء الذاتي لن يتحقق إلا بوجود رغبة وطنية وشراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وتطرق الهاشمي إلى التحديات والمؤامرات التي تواجه الشعب اليمني من قبل تحالف العدوان واستخدامه للورقة الاقتصادية التي فاقمت من معاناة المواطنين .. مؤكدا أهمية استشعار الجميع للمسؤولية ومساندة جهود الوزارة للتخفيف من معاناة المواطنين المعيشية.
وأشار إلى استعداد الوزارة تسهيل الصعوبات أمام التجار وتوفير احتياجات مصانع الألبان حسب الامكانيات المتاحة.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية منذر الشرجبي .
سبأ