[24/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة حميد عاصم، سير العمل في فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة للقطاع الجنوبي الشرقي عبدالملك الغربي ومدير عام فرع الهيئة بالمحافظة عبداللطيف قاضي، الصعوبات التي تواجه سير العمل والسبل الكفيلة بمعالجتها.
وفي الاجتماع أكد الوكيل عاصم الاستعداد لتذليل المعوقات التي تواجه الفرع.. لافتا إلى أهمية سرعة إنجاز كافة الأعمال أولا بأول.
فيما أشار مدير فرع الهيئة إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد بما يضمن الحفاظ على أراضي الدولة والمواطنين.. لافتا إلى أهمية تعزيز التنسيق مع الأجهزة الأمنية ومدراء المديريات لضبط الممتنعين في دفع إيرادات الغلول الزراعية في المديريات.
حضر الاجتماع نواب مدير فرع هيئ الأراضي ومدراء الإدارات المختصة.
سبأ