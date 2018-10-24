أمين العاصمة يفتتح دورة تدريبية للعاملين بالتوعية البيئية

صنعاء-سبأ:

افتتح أمين العاصمة حمود عباد ، اليوم أعمال الدورة التدريبية الخاصة بالعاملين في التوعية البيئية تحت شعار " النظافة ثقافة "، بمشاركة 30 متدربا ومتدربة تستمر يومين .

وتهدف الدورة التي ينظمها صندوق النظافة بالأمانة ضمن أنشطة مشروع الإعلام التوعوي الميداني المباشر بتمويل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، إلى رفع مستوى قدرات العاملين بالتوعية البيئية في إيصال المعلومات المتعلقة بالتوعية بأهمية النظافة.

كما تهدف إلى الوصول للمهمشين والنازحين بالدرجة الأولى في ثلاث مديريات كمرحلة أولى ، بالإضافة إلى تعزيز مهارات المتدربين في اتصالهم بالمجتمع وتقديم التوعية الصحية حول مرض الكوليرا وكيفية الوقاية منه.

وفي الافتتاح الذي حضره وكيل أمانة العاصمة لقطاع شئون الاحياء قناف المراني ووكيل الأمانة المساعد لقطاع تنمية الموارد ناجي القوسي والمدير التنفيذي لصندوق النظافة محمد شرف الدين، دعا أمين العاصمة الجميع إلى الاهتمام بالنظافة العامة والعمل على جعلها سلوكا يعمل به.

واشار إلى أهمية فرض الغرامات المالية على المخالفين لقواعد النظافة ومي المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، معلنا عن تخصيص جائزة مالية بمبلغ اثنين مليون ريال تمنح للحي النظيف .





وثمن عباد دور منظمة اليونيسيف في تمويل ودعم مثل هذه البرامج .. مشيداً بالجهود التي يبذلها صندوق النظافة والتحسين بالأمانة، في سبيل نظافة العاصمة صنعاء .

[24/أكتوبر/2018]سبـأ