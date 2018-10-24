محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة بمديرية المخادر محافظة إب للتنديد بجرائم العدوان إب-سبأ:

نفذ أبناء مديرية المخادر بمحافظة إب اليوم وقفة احتجاجية للتنديد بجرائم العدوان وحربه الاقتصادية .



واستنكر المشاركون في الوقفة بحضور وكيلا المحافظة عبدالحميد الشاهري و راكان النقيب وعدد من وجهاء ومشائخ المخادر الصمت الدولي إزاء جرائم وإنتهاكات العدوان بحق الشعب اليمني .. داعيين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على وقف العدوان على اليمن.



وأشار بيان صادر عن الوقفة أن العدوان مهما ارتكب من جرائم لن يثني اليمنيين عن المضي في درب الحرية والاستقلال والسيادة الكاملة على أراضيه ودحر المحتلين الغزاة من كل شبر في هذا الوطن.



وجدد أبناء المديرية موقفهم الداعم والمساند لأبطال الجيش واللجان الشعبية .. مؤكدين استمرار رفدهم للجبهات بالمال والرجال.

سبأ [24/أكتوبر/2018]سبأ