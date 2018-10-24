[24/أكتوبر/2018]
عمران-سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم ، برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان ، اوضاع مديرية خمر الأمنية والإدارية في ظل العدوان والحصار .
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة حسن الاشقص ومدير أمن المحافظة العميد عبد الله العربجي ومدير عام مديرية خمر نبيه أبو شوصا، متطلبات رفع مستوى اليقظة الأمنية لمتابعة الخلايا النائمة التابعة للعدوان .
واشار المحافظ جعمان إلى أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين السلطة المحلية وأجهزة الأمن بالمديرية في تأمين المديرية ومكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها وإحالتهم إلى للقضاء .
ووجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول استغلال الظروف الصعبة لإستهداف تماسك الجبهة الداخلية .. مشددا على ضرورة الانضباط بالدوام الرسمي في الوحدات الإدارية والأمنية ومحاسبة المقصرين في اداء الواجب والعمل على توفير احتياجات المواطنين.
حضر الاجتماع مدير الأمن السياسي العميد محمد الشتوي .
سبأ