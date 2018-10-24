محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ ذمار يطلع على تدريب فرق الاستجابة السريعة لمكافحة الكوليرا ذمار-سبأ:

اطلع محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم على سير تدريب فرق الإستجابة السريعة لمكافحة وباء الكوليرا والذي تنفذه وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئي بفرع الهيئة العامة لمياه الريف بذمار بتمويل منظمة اليونيسيف .



تهدف الدورة التي تستمر ثلاثة أيام إلى تنمية قدرات 60 مشاركا ومشاركة في مجال التوعية، كمرحلة ثانية ضمن برنامج تدريب فرق الاستجابة السريعة والتي تضم 270 متطوعاً ومتطوعة في كافة المديريات.



وخلال الزيارة التي رافقه فيها وكيلا المحافظة محسن هارون وعباس العمدي وعضوا مجلس النواب محمد صالح الناحية ونجيب الورقي، أشار المحافظ المقدشي إلى أهمية الدورة في تنمية قدرات الموظفين والمتطوعين والعاملين في المجال التوعوي بما يسهم في تعزيز الوعي بأهمية النظافة وفي تحديد احتياجات المجتمع من مشاريع المياه.



وحث المشاركين في الدورة على الإسهام الفاعل في رفع الوعي المجتمعي في جوانب النظافة الشخصية والعامة واستخدام المياه، وطرق الوقاية من الأمراض الوبائية ومنها وباء الكوليرا.



وأشاد بدور اليونيسيف في دعم مشاريع مياه الريف وغيرها من القطاعات الخدمية..مؤكدا على ضرورة الاستغلال الأمثل للدعم المقدم من المنظمات والمانحين لإيجاد مشاريع مستدامة لتوفير المياه الصالحة للشرب وخاصة في المناطق الريفية والنائية.



وكان المحافظ المقدشي استمع من مدير فرع هيئة مياه الريف صالح الفلاحي إلى شرح عن الدورة وما تتضمنه من معلومات ومعارف في مجال التوعية وتحديد الاحتياجات الأساسية من مشاريع المياه.. مبينا أن الدورة تأتي في إطار الحملة التي تنفذها الهيئة لمكافحة الكوليرا.



رافقه نائب مدير أمن المحافظة عبدالمجيد القوسي ومدير صندوق النظافة والتحسين محمد شرف عباد ونائب مدير فرع الهيئة المهندس محمد فؤاد القوسي .

سبأ [24/أكتوبر/2018]سبأ