[24/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:
اطلعت لجنة من الهلال الأحمر اليمني بمحافظة صنعاء ومدير مديرية الحيمة الخارجية طلال غوبر اليوم، على الأضرار التي خلفتها التشققات الصخرية جراء الأمطار الغزيرة بمنطقة وادي مرحب.
واطلعت اللجنة علي احتياجات الأسر المتضررة في الجوانب الإيوائية والغذائية وآلية نقلهم إلي مناطق أمنه.
وأوضح مدير المديرية حدوث تشققات وانهيارات صخرية علي قرى الشعب والنجود وشعب الفيشة والجعادم، التي تقع تحت منحدرات جبلية جراء الأمطار الغزيرة.
وأشار إلى أن الانهيارات الصخرية دمرت عدد من المباني وزرائب الأغنام ما دفع المواطنين للنزوح من منازلهم.. مؤكدا أهمية إيجاد الحلول الكفيلة بإيقاف هذه التشققات.
سبأ