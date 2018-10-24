اجتماع برئاسة وزير المياه والبيئة يناقش أنشطة الحد من الكوليرا

صنعاء-سبأ:

ناقش اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير، ضم رئيس قسم المياه والإصحاح البيئي باليونيسيف نصار سيد ومنسق كتلة المياه والإصحاح البيئي إيما توك، تقارير حول سير العمل وما تم تنفيذه من أنشطة ميدانية في مجال الحد من الكوليرا الأسبوع المنصرم.

واستعرض الاجتماع تقرير غرفة عمليات طوارئ وزارة المياه والبيئة والمتضمن مؤشرات أداء الجهات التابعة للوزارة في مجال مكافحة الكوليرا والبيانات الأساسية للإنجازات التراكمية لتلك الجهات ومدى التزامها بتنفيذ المهام والأنشطة.



تضمن التقرير الأعمال المنجزة من قبل الهيئة العامة للموارد المائية خلال الأسبوع المنصرم بشأن مراقبة جودة المياه في المنشآت المائية بأمانة العاصمة ومحافظة الحديدة.



وبحسب التقرير فقد تمكنت الفرق الميدانية التابعة للموارد المائية من مراقبة جودة المياه في 574 وايت و28 محطات مياه الكوثر و512خزان سبيل و33 بئر.



وشمل التقرير الأسبوعي ملخصا لتدخلات وأنشطة فرق الاستجابة السريعة لمكافحة الوباء ومستوى استهداف الحالات المصابة وإجمالي عدد الحالات والمنازل التي تم استهدافها وكذا عدد أقراص التعقيم و حقائب النظافة الموزعة، وإجمالي المنازل والوايتات والآبار التي تم كلورتها .



واستعرض الاجتماع مصفوفة تقرير الاستجابة لقطاع المياه والإصحاح البيئي متضمنا المديريات المتأثرة بالكوليرا خلال الأسبوعين الماضيين ونسبة الإستهداف التي تمت للحالات المؤكدة والمشتبهة والتدخلات التي نفذتها الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف عبر فرق الإستجابة السريعة، بالإضافة إلى التدخلات الجارية في مجال المياه والصرف الصحي والتي تم تحديدها وإقرارها في الإجتماعات السابقة بناء على ما تضمنته التقارير الميدانية.



وقدم خبراء المياه والإصحاح البيئي في اليونيسيف والكلاستر تقارير موجزة عن التدخلات المنفذة في المديريات المتأثرة بالوباء .



وخلال الاجتماع وجه وزير المياه والبيئة الجهات التابعة للوزارة على مضاعفة الجهود وتكثيف عمل فرق الاستجابة السريعة لمتابعة أماكن ومناطق انتشار الوباء أولا بأول.



وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الفرق الميدانية وكذا جهود غرفة العمليات المواكبة للأعمال المنجزة ميدانيا.. حاثا الجميع على مضاعفة الجهود سواء فيما يتعلق بمواجهة الوباء أو في مجال التوسع في المشاريع المائية لتطوير أداء المنظومة العامة للمياه والصرف الصحي.



حضر الاجتماع نائب وزير المياه والبيئة عبدالله الهادي والوكيل المساعد عبدالسلام الحكيمي ورؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة ومدراء عموم وحدات طوارئ المياه والإصحاح البيئي والمدن الحضرية والتنسيق والتنمية وعدد من خبراء المياه والإصحاح البيئي في اليونيسيف.

[24/أكتوبر/2018]سبأ