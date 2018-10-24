ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 24 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:57:11م
اجتماع بمجلس الشورى بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى السامعي
عقد مجلس الشورى إجتماعه الثالث من دور الإنعقاد الثاني للمجلس للعام الحالي 2018م برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي ووزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبوحليقة.
الإعصار ''ويلا'' يضرب سواحل المكسيك على المحيط الهادي
ضرب الإعصار" ويلا " سواحل المكسيك المطلة على المحيط الهادى برياح بلغت سرعتها 195 كيلومترا فى الساعة مصحوبا بأمطار غزيرة هطلت على المنتجعات السياحية حيث انتقل آلاف الأشخاص إلى أماكن آمنة.
الأمم المتحدة تحذر من مجاعة قد تطال 14 مليون شخص في اليمن
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن.. مشيرة إلى أن 14 مليون شخص قد يصبحون على شفا المجاعة خلال الأشهر القادمة في حال استمرت الأوضاع على حالها .
الأهلي المصري يلحق بالترجي إلى نهائي دوري ابطال افريقيا
تأهل الأهلي المصري للنهائي للمرة الـ12 في تاريخه رغم خسارته 1-2 أمام مضيفه وفاق سطيف الجزائري الليلة الماضية،في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بفضل فوزه ذهابا بهدفين نظيفين.
آخر الأخبار:
مناقشة الترتيبات لانعقاد اللقاء التشاوري للمبادرات الشبابية
اجتماع برئاسة نائب وزير الصناعة لمناقشة تثبيت التكاليف السعرية للألبان
مناقشة سير العمل بفرع الهيئة العامة للأراضي بمحافظة صنعاء
أمين العاصمة يفتتح دورة تدريبية للعاملين بالتوعية البيئية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
اجتماع برئاسة وزير المياه والبيئة يناقش أنشطة الحد من الكوليرا
[24/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:



ناقش اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير، ضم رئيس قسم المياه والإصحاح البيئي باليونيسيف نصار سيد ومنسق كتلة المياه والإصحاح البيئي إيما توك، تقارير حول سير العمل وما تم تنفيذه من أنشطة ميدانية في مجال الحد من الكوليرا الأسبوع المنصرم.



واستعرض الاجتماع تقرير غرفة عمليات طوارئ وزارة المياه والبيئة والمتضمن مؤشرات أداء الجهات التابعة للوزارة في مجال مكافحة الكوليرا والبيانات الأساسية للإنجازات التراكمية لتلك الجهات ومدى التزامها بتنفيذ المهام والأنشطة.

تضمن التقرير الأعمال المنجزة من قبل الهيئة العامة للموارد المائية خلال الأسبوع المنصرم بشأن مراقبة جودة المياه في المنشآت المائية بأمانة العاصمة ومحافظة الحديدة.

وبحسب التقرير فقد تمكنت الفرق الميدانية التابعة للموارد المائية من مراقبة جودة المياه في 574 وايت و28 محطات مياه الكوثر و512خزان سبيل و33 بئر.

وشمل التقرير الأسبوعي ملخصا لتدخلات وأنشطة فرق الاستجابة السريعة لمكافحة الوباء ومستوى استهداف الحالات المصابة وإجمالي عدد الحالات والمنازل التي تم استهدافها وكذا عدد أقراص التعقيم و حقائب النظافة الموزعة، وإجمالي المنازل والوايتات والآبار التي تم كلورتها .

واستعرض الاجتماع مصفوفة تقرير الاستجابة لقطاع المياه والإصحاح البيئي متضمنا المديريات المتأثرة بالكوليرا خلال الأسبوعين الماضيين ونسبة الإستهداف التي تمت للحالات المؤكدة والمشتبهة والتدخلات التي نفذتها الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف عبر فرق الإستجابة السريعة، بالإضافة إلى التدخلات الجارية في مجال المياه والصرف الصحي والتي تم تحديدها وإقرارها في الإجتماعات السابقة بناء على ما تضمنته التقارير الميدانية.

وقدم خبراء المياه والإصحاح البيئي في اليونيسيف والكلاستر تقارير موجزة عن التدخلات المنفذة في المديريات المتأثرة بالوباء .

وخلال الاجتماع وجه وزير المياه والبيئة الجهات التابعة للوزارة على مضاعفة الجهود وتكثيف عمل فرق الاستجابة السريعة لمتابعة أماكن ومناطق انتشار الوباء أولا بأول.

وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الفرق الميدانية وكذا جهود غرفة العمليات المواكبة للأعمال المنجزة ميدانيا.. حاثا الجميع على مضاعفة الجهود سواء فيما يتعلق بمواجهة الوباء أو في مجال التوسع في المشاريع المائية لتطوير أداء المنظومة العامة للمياه والصرف الصحي.

حضر الاجتماع نائب وزير المياه والبيئة عبدالله الهادي والوكيل المساعد عبدالسلام الحكيمي ورؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة ومدراء عموم وحدات طوارئ المياه والإصحاح البيئي والمدن الحضرية والتنسيق والتنمية وعدد من خبراء المياه والإصحاح البيئي في اليونيسيف.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة الترتيبات لانعقاد اللقاء التشاوري للمبادرات الشبابية
اجتماع برئاسة نائب وزير الصناعة لمناقشة تثبيت التكاليف السعرية للألبان
مناقشة سير العمل بفرع الهيئة العامة للأراضي بمحافظة صنعاء
أمين العاصمة يفتتح دورة تدريبية للعاملين بالتوعية البيئية
مؤسسة عطايا تدشن أنشتطها بتوزيع مساعدات نقدية للمرضى بعمران
وقفة بمديرية المخادر محافظة إب للتنديد بجرائم العدوان
مناقشة أوضاع مديرية خمر بعمران
محافظ ذمار يطلع على تدريب فرق الاستجابة السريعة لمكافحة الكوليرا
الاطلاع علي الأضرار التي خلفتها الانهيارات الصخرية بالحيمة الخارجية
مؤسسة الشعب تنهي المرحلة الرابعة من حملة الإغاثة للنازحين بالحديدة
العدوان السعودي على اليمن
تسعة شهداء وجرحى إثر استهداف طيران العدوان لمنطقة 7 يوليو بالحديدة
[24/أكتوبر/2018]
غارة لطيران العدوان على سيارة مواطن بمديرية عبس في حجة
[24/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على أربع محافظات
[24/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن غارة على صرواح بمأرب
[23/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن أربع غارات على الحديدة
[23/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by