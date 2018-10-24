محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة الشعب تنهي المرحلة الرابعة من حملة الإغاثة للنازحين بالحديدة الحديدة -سبأ:





أنهت مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية بالشراكة مع مؤسسة يمن ثبات المرحلة الرابعة من حملة إغاثة النازحين بمحافظة الحديدة للعام 2018م بتوزيع مساعدات غذائية على النازحين بمديرية بيت الفقيه.







وأوضح مدير المشاريع الإنسانية بمؤسسة الشعب محمد الجعدي وممثل مؤسسة يمن ثبات وديع الحُشيشي أن المرحلة الرابعة من حملة الإغاثة للنازحين بالحديدة، أنهت عملها بتوزيع مساعدات غذائية لـ400 أسرة نازحة بمديرية بيت الفقيه.



وأشارا إلى أن المرحلة الرابعة التي تم تدشينها في 11 أكتوبر الجاري، تضمنت حزمة مشاريع منها توزيع وتركيب 150 خيمة إيوائية وألف حقيبة مدرسية مع مستلزماتها الدراسية وألفين قطعة ملابس للأطفال، بنين وبنات و300 "فلتر" فخار لتنقية وتخزين مياه الشرب ومساعدات غذائية لـ400 أسرة نازحة، لتخفيف معاناة النازحين جراء العدوان.



وبين الجعدي والحشيشي أن حملة الإغاثة شملت في مراحلها الأربع النازحين بمديريات "بيت الفقيه، الجراحي، جبل راس، المنصورية، السخنة" وهناك مراحل أخرى في ذات الحملة سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة.



فيما أعرب عدد من النازحين عن تقديرهم لأنشطة مؤسستي الشعب الاجتماعية للتنمية ويمن ثبات في تقديم الإغاثة المستمرة للنازحين الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم جراء العدوان.

سبأ [24/أكتوبر/2018]سبأ