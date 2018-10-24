[24/أكتوبر/2018]
إب-سبأ:
تفقد محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم سير التعليم الأكاديمي بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة إب بقسميها الطب البشري والمختبرات.
وخلال الزيارة أشاد محافظ إب بمستوى الأداء والتكامل بين مكونات العملية التعليمية في الكلية .. حاثا الطلبة والكادر التعليمي على بذل المزيد من الجهود لإنجاح العام الأكاديمي 2018-2019م .
من جانبه أوضح عميد الكلية الدكتور عبدالله المطري أن العام الجامعي الثالث من عمر الكلية يسير وفقا للخطة التعليمية المرسومة.
كما أطلع محافظ إب ومعه مدير مكتب الأشغال بالمحافظة المهندس بسام السقاف علي سير العمل بمشروع بناء معامل كلية الطب والعلوم الصحية المكون من ستة طوابق بتكلفة 70 مليون ريال بتمويل ذاتي وبنسبة إنجاز 80 بالمائة.
وتفقد محافظ إب ومدير مكتب الأشغال سير أعمال الترميم في خط إب جبلة وطريق المحمول السحول والذي يموله صندوق صيانة الطرق لمدة شهرين.
واطلع المحافظ صلاح على الأعمال المنفذة والمنجزة في عدد من العبارات ومجاري السيول بمديرية الظهار.
وحث مكتب الأشغال على إستكمال أعمال تنظيف وإزالة المخلفات ومخالفات البناء العشوائي الواقعة بالقرب من مجاري السيول في بقية المناطق والمديريات بالمحافظة.
سبأ