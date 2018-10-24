محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام دورة في مجال رفع الوعي المجتمعي بأهمية النظافة ريمة-سبأ:

اختتمت بمحافظة ريمة اليوم دورة تدريبية بمجال رفع الوعي المجتمعي بأهمية النظافة لفرق الاستجابة السريعة.



هدفت الدورة التي نظمها على مدى ثلاثة أيام وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئي بفرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بالمحافظة بتمويل اليونيسيف إلى اكساب 16 متدربا ومتدربة في مجال رفع الوعي المجتمعي.



وفي الاختتام الذي حضره وكيل المحافظة حافظ الواحدي اكد وكيل المحافظة محمد عبده مراد أهمية اكساب المشاركين معارف علمية وعملية بمجال الوعي المجتمعي للنظافة الشخصية لاسيما في ظل الجهود المبذولة للحد من وباء الكوليرا وغيرها من الامراض.



وأشار إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للمشاريع المقدمة من المنظمات والمانحين للمناطق الريفية بمختلف مديريات المحافظة.



وشدد وكيل ريمة علي اهمية تنفيذ المهام الملقاة علي عاتق فرق الاستجابة السريعة بتوعية ابناء المجتمعات المحلية بالنظافة الشخصية للوقاية من كافة الاوبئة والأمراض.



فيما أكد نائب مدير فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بالمحافظة يوسف منصور الحرص على تنمية قدرات الفرق الميدانية في المجال التوعوي.



وثمن تعاون قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في تذليل الصعوبات التي يتم مواجهتها لاسيما في التنقلات للتوعية وتقديم مستلزمات النظافة لأبناء المجتمع عند ظهور اي وباء وفي اي منطقة بمديريات المحافظة.



حضر الاختتام مدير عام فرع الهيئة العامة لمياه الريف بالمحافظة هاشم الامير وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة.

سبأ [24/أكتوبر/2018]سبأ