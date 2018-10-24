ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 24 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:57:11م
اجتماع بمجلس الشورى بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى السامعي
عقد مجلس الشورى إجتماعه الثالث من دور الإنعقاد الثاني للمجلس للعام الحالي 2018م برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي ووزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبوحليقة.
الإعصار ''ويلا'' يضرب سواحل المكسيك على المحيط الهادي
ضرب الإعصار" ويلا " سواحل المكسيك المطلة على المحيط الهادى برياح بلغت سرعتها 195 كيلومترا فى الساعة مصحوبا بأمطار غزيرة هطلت على المنتجعات السياحية حيث انتقل آلاف الأشخاص إلى أماكن آمنة.
الأمم المتحدة تحذر من مجاعة قد تطال 14 مليون شخص في اليمن
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن.. مشيرة إلى أن 14 مليون شخص قد يصبحون على شفا المجاعة خلال الأشهر القادمة في حال استمرت الأوضاع على حالها .
الأهلي المصري يلحق بالترجي إلى نهائي دوري ابطال افريقيا
تأهل الأهلي المصري للنهائي للمرة الـ12 في تاريخه رغم خسارته 1-2 أمام مضيفه وفاق سطيف الجزائري الليلة الماضية،في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بفضل فوزه ذهابا بهدفين نظيفين.
آخر الأخبار:
مناقشة الترتيبات لانعقاد اللقاء التشاوري للمبادرات الشبابية
اجتماع برئاسة نائب وزير الصناعة لمناقشة تثبيت التكاليف السعرية للألبان
مناقشة سير العمل بفرع الهيئة العامة للأراضي بمحافظة صنعاء
أمين العاصمة يفتتح دورة تدريبية للعاملين بالتوعية البيئية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
اختتام دورة في مجال رفع الوعي المجتمعي بأهمية النظافة
[24/أكتوبر/2018]
ريمة-سبأ:

اختتمت بمحافظة ريمة اليوم دورة تدريبية بمجال رفع الوعي المجتمعي بأهمية النظافة لفرق الاستجابة السريعة.


هدفت الدورة التي نظمها على مدى ثلاثة أيام وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئي بفرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بالمحافظة بتمويل اليونيسيف إلى اكساب 16 متدربا ومتدربة في مجال رفع الوعي المجتمعي.

وفي الاختتام الذي حضره وكيل المحافظة حافظ الواحدي اكد وكيل المحافظة محمد عبده مراد أهمية اكساب المشاركين معارف علمية وعملية بمجال الوعي المجتمعي للنظافة الشخصية لاسيما في ظل الجهود المبذولة للحد من وباء الكوليرا وغيرها من الامراض.

وأشار إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للمشاريع المقدمة من المنظمات والمانحين للمناطق الريفية بمختلف مديريات المحافظة.

وشدد وكيل ريمة علي اهمية تنفيذ المهام الملقاة علي عاتق فرق الاستجابة السريعة بتوعية ابناء المجتمعات المحلية بالنظافة الشخصية للوقاية من كافة الاوبئة والأمراض.

فيما أكد نائب مدير فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بالمحافظة يوسف منصور الحرص على تنمية قدرات الفرق الميدانية في المجال التوعوي.

وثمن تعاون قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في تذليل الصعوبات التي يتم مواجهتها لاسيما في التنقلات للتوعية وتقديم مستلزمات النظافة لأبناء المجتمع عند ظهور اي وباء وفي اي منطقة بمديريات المحافظة.

حضر الاختتام مدير عام فرع الهيئة العامة لمياه الريف بالمحافظة هاشم الامير وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة الترتيبات لانعقاد اللقاء التشاوري للمبادرات الشبابية
اجتماع برئاسة نائب وزير الصناعة لمناقشة تثبيت التكاليف السعرية للألبان
مناقشة سير العمل بفرع الهيئة العامة للأراضي بمحافظة صنعاء
أمين العاصمة يفتتح دورة تدريبية للعاملين بالتوعية البيئية
مؤسسة عطايا تدشن أنشتطها بتوزيع مساعدات نقدية للمرضى بعمران
وقفة بمديرية المخادر محافظة إب للتنديد بجرائم العدوان
مناقشة أوضاع مديرية خمر بعمران
محافظ ذمار يطلع على تدريب فرق الاستجابة السريعة لمكافحة الكوليرا
الاطلاع علي الأضرار التي خلفتها الانهيارات الصخرية بالحيمة الخارجية
اجتماع برئاسة وزير المياه والبيئة يناقش أنشطة الحد من الكوليرا
العدوان السعودي على اليمن
تسعة شهداء وجرحى إثر استهداف طيران العدوان لمنطقة 7 يوليو بالحديدة
[24/أكتوبر/2018]
غارة لطيران العدوان على سيارة مواطن بمديرية عبس في حجة
[24/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على أربع محافظات
[24/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن غارة على صرواح بمأرب
[23/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن أربع غارات على الحديدة
[23/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by