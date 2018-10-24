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  محلي
مسئولا الهجرة الدولية والمجلس النرويجي يتفقدان مساكن إيواء النازحين بحجة
[24/أكتوبر/2018]
حجة -سبأ:

تفقد مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية بحجة علان علي فضائل والمدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين المهندس محمد الكحلاني ومعهما منسقة منظمة الهجرة الدولية بالمحافظة لطفية الدخينة، اليوم مساكن إيواء الأسر النازحة بالإستاد الرياضي بمدينة حجة.


واطلع فضائل والكحلاني والدخينة معهم ومدير المنطقة الشمالية بمكتب المجلس النرويجي للاجئين إسحاق أوكو، على الاحتياجات الإيوائية والغذائية التي تفتقر إليها الأسر النازحة في الإستاد الرياضي، وحجم المخلفات والأتربة المتراكمة بجوار مساكن النازحين.

وأوضح فضائل والكحلاني أن صندوق النظافة والتحسين ينفذ حاليا بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية حملة لإزالة المخلفات والأتربة المحيطة بمساكن إيواء النازحين في الإستاد الرياضي والتي تعد أحد أهم عوامل الخطر على مساكن النازحين خاصة أثناء موسم الأمطار.

وأعربا عن أملهما في أن تسهم منظمة الهجرة الدولية والمجلس النرويجي في دعم جهود قيادة المحافظة لتوفير الاحتياجات الإيوائية للأسر النازحة.

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