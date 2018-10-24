[24/أكتوبر/2018]
ذمار-سبأ:
تفقد وكيل وزارة الزراعة لقطاع الإنتاج النباتي المهندس علي عبدالكريم الفضيل اليوم محاصيل القمح والذرة والشعير بمزرعة قاع شرعة التابعة للمؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة .
وخلال الزيارة أكد الوكيل الفضيل أهمية التوسع في إنتاج الحبوب والبقوليات بما يسهم في تغطية جزء من احتياجات المجتمع خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار .
وحث المؤسسة العامة لإكثار البذور على مضاعفة جهودها في إنتاج البذور المحسنة وزيادة مساحة الأراضي الزراعية لرفع الإنتاج في مختلف أنواع المحاصيل الزراعية .
ولفت إلى أهمية الحفاظ على المزرعة والاهتمام بالمحاصيل الزراعية فيها والإعداد الجيد لبدء تدشين موسم الزراعة الشتوي بزارع المؤسسة وحقول المزارعين المتعاقدين معها.
وكان الوكيل الفضيل استمع من مدير المؤسسة المهندس عبدالله الوادعي ومدير المزرعة المهندس عبدالحكيم عبدالمغني إلى شرح عن زراعة المحاصيل للموسم الصيفي.
وبينا أن محاصيل الموسم الصيفي بالمزرعة تضم 54 هكتارا منها 40 هكتار من القمح و14 هكتار ذرة وشعير.
رافقه خلال الزيارة مدير الإرشاد الزراعي المهندس صلاح المشرقي ومدير مكتب الزراعة بذمار المهندس هلال الجشاري ومستشار وزير الزراعة كمال شمسان ونائب مدير الإرشاد والإعلام الزراعي صالح العماد.
سبأ