[24/أكتوبر/2018]
صعدة-سبأ:
تفقد محافظ صعدة محمد جابر عوض ومعه وكيلا المحافظة صالح عقاب وعبدالله القاسمي، مشروع تسوير خزانات ومحطات ضخ المياه بجبل تلمص في المحافظة.
واستمع المحافظ ومرافقوه من مدير مكتب الأشغال المهندس إبراهيم النمري ومدير فرع مؤسسة المياه بالمحافظة محمد الصعدي إلى شرح حول أهمية المشروع وتسوير المنشآت الحكومية التابعة لمؤسسة المياه والصرف الصحي من منظومات الطاقة الشمسية وخزانات المياه ومحطات ضخ المياه وحمايتها وتحزيم الأراضي التابعة لها .
وأشار المحافظ عوض إلى أهمية تحديد ووضع علامات لمشروع تسوير خزانات ومحطات ضخ المياه .. مؤكدا حرص الدولة على الحفاظ على الممتلكات العامة بما يخدم المصلحة العامة.
وحث القائمين على المشروع الحرص على ممتلكات المواطنين المجاورة لممتلكات الدولة والإبتعاد عنها بما يضمن الحفاظ على سلامتها .
سبأ