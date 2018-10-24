[24/أكتوبر/2018]
ذمار-سبأ:
ناقش محافظ ذمار محمد حسين المقدشي مع ممثلي المنشآت الطبية الخاصة اليوم دور القطاع الخاص في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية بالمحافظة.
وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة محسن علي هارون وعضوا مجلس النواب نجيب الورقي ومحمد صالح الناحية، أكد المحافظ المقدشي أهمية الارتقاء بأداء المستشفيات الخاصة ومراعاة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعانيها المواطنين جراء استمرار العدوان والحصار.
وأشاد بالجهود التي تبذل في تقديم الخدمات الطبية للجرحى واسر الشهداء.. داعيا الى المزيد من التعاون في إقامة المخيمات الطبية خاصة في المناطق الريفية.
ووجه محافظ ذمار مكتب الصحة بالمحافظة بتفعيل الرقابة والمتابعة لأوضاع المنشآت الطبية الخاصة وتطبيق القانون على الجميع.
وكان مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور خالد الحجي استعرض الجهود التي تبذل من قبل المنشآت الطبية الخاصة في تقديم الخدمات الطبية.
حضر اللقاء مستشار المحافظ الدكتور محمد يحيى الجماح ومدير مكتب النقل المهندس حيدر سودان ومدير إدارة المنشآت الخاصة بمكتب الصحة الدكتور دحان التابي ومدير إدارة الخدمات الصيدلانية الدكتور ناصر المشرمة.
سبأ