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قبائل سنحان تؤكد استمرار رفد الجبهات بالرجال والعتاد
[24/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:



أكدت قبائل سنحان بمحافظة صنعاء في لقاء قبلي اليوم استمرار رفد الجبهات بالرجال والعتاد بحضور رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي ووكيل أول المحافظة حميد عاصم.




وجددت قبائل سنحان في اللقاء الحاشد الذي شارك فيه وكلاء المحافظة عبدالملك الغربي وعبدالقادر الشاوش واحمد الصماط، الجهوزية الكاملة لرفد ميادين الصمود بالمزيد من الرجال وقوافل الدعم.

ودعا مشائخ ووجهاء وأعيان وأبناء سنحان قبائل اليمن لرفد الجبهات وخاصة الساحل الغربي للدفاع عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.

وفي اللقاء القبلي حيا رئيس اللجنة الثورية مواقف قبائل سنحان وثباتهم وتضحياتهم في الدفاع عن الوطن وامنه واستقراره.. لافتا إلى أن حشد الكبير اليوم يجسد صمود وثبات أبناء سنحان.

وأشاد بالصمود الأسطوري للشعب اليمني وجيشه ولجانه الشعبية في مواجهة العدوان السعودي.. مشيرا إلى أن دول تحالف العدوان تواجه شعب الحضارة والإيمان والعزة والكرامة والنخوة.

ولفت رئيس الثورية العليا إلى أن رجال سنحان كالشهداء الملصي والقوبري يقودون معارك الصمود في الجبهات ويقفون في مواجهة الغزاة والمعتدين.

وجدد الدعوة لتشكيل لجان مستقلة للتحقيق في مئات المجازر الوحشية التي ارتكبها تحالف العدوان في اليمن.

فيما أشار الوكيل عاصم إلى أن حشد اليوم يعد تدشين للقاءات ووقفات قبلية مسلحة في كافة المديريات.

وأشاد بما يحققه أبطال الجيش واللجان الشعبية من انتصارات في ميادين العزة والكرامة.

ولفت عاصم إلي أن المعركة الحالية هي معركة وجود بالنسبة للشعب اليمني.. مشيدا بكرم وسخاء قبائل سنحان والمحافظة في رفد الجبهات بالمال والرجال.

ووجه بصرف مبلغ لدعم حملة لن أبيت شابعا وجاري جائع، لشراء بطانيات وفرش للأسر الفقيرة.. داعيا الميسورين إلى التبرع لمساعدة المحتاجين.

ودعا بيان صادر عن اللقاء إلى توحيد الجبهة الداخلية والتوعية بمخططات العدوان التي تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي ورفد الجبهات بالرجال والمال.

سبأ
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