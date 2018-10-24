محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل أمانة العاصمة يطلع على سير العمل بمحطة معالجة الصرف الصحي صنعاء -سبأ:

اطلع وكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات علي السقاف والقائم بأعمال مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بالأمانة المهندس محمد مداعس، اليوم على سير العمل بمحطة معالجة الصرف الصحي بالأمانة.



وتفقد الوكيل السقاف والمهندس مداعس، مستوى العمل بأقسام ومرافق ومختبر المحطة والقدرات التشغيلية لها وجهود استمرار معالجة مياه الصرف الصحي لسكان العاصمة.



واستمعا من القائمين على المحطة ومسئولي الأقسام إلى شرح حول مسار العمل في المحطة، والمراحل التي تمر بها عملية معالجة الصرف الصحي ومهام ووظائف كل مرحلة.. موضحين أن المحطة تعمل حاليا بنصف قدرتها التشغيلية بـ 50 بالمائة، حيث تعمل منها أربعة أحواض من إجمالي ثمانية أحواض تحتاج لصيانة.



وأشاد الوكيل السقاف بجهود العاملين بمحطة معالجة الصرف الصحي بالأمانة رغم الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار .. مشيراً إلى أهمية بذل مزيد من الجهود في سبيل استمرار عمل ونشاط المحطة.



وثمن دعم بعثة الصليب الأحمر باليمن لاستمرار عمل المحطة إلى جانب جهود المؤسسة المحلية والصرف الصحي بالأمانة لمواصلة تقديم الخدمات للمواطنين .. داعيا البعثة إلى مضاعفة دعمها ومشاريعها إلى جانب المنظمات الدولية والإنسانية من أجل استمرار ضخ مياه الشرب لسكان العاصمة والنازحين إليها، واستمرار نشاط محطة المعالجة.



من جانبه أشاد القائم بأعمال مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بالأمانة, بدعم بعثة الصليب الأحمر للمؤسسة في مختلف الجوانب بما يسهم ذلك تمكينها من استمرار خدماتها وضخ المياه للمواطنين.



ونوه بمشاريع الصليب الأحمر وتدخلاته السريعة الإيجابية لدعم المؤسسة خاصة صيانة وتشغيل عدد من الآبار إلى جانب الأجهزة المخبرية وتوفير أدوات السلامة لمحطة معالجة الصرف الصحي.



واستعرض احتياجات المحطة وأهمية تقديم الدعم لاستمرار عملها في معالجة الصرف الصحي لما لذلك من أهمية في منع انتشار الأمراض والأوبئة وضمان استمرار نشاطها.



وأشاد بجهود أمانة العاصمة ووزارة المياه والبيئة في دعم المؤسسة ومساندتها لاستمرار تقديم الخدمات للمواطنين خاصة في ظل انعدام الإمكانيات والنفقات التشغيلية.



إلى ذلك ناقش اجتماع برئاسة وكيل الأمانة علي السقاف، ضم القائم بأعمال مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي ورؤساء وموظفي محطة معالجة الصرف الصحي بالأمانة، أوضاع العاملين والصعبات التي تواجه العمل.



وأشاد الوكيل السقاف بجهود عمال وموظفي محطة المعالجة رغم شحة النفقات التشغيلية وتوفق المرتبات بفعل العدوان والحصار .. مؤكدا حرص قيادة أمانة العاصمة على تحسين أوضاع العاملين والموظفين بالمحطة نظيره جهودهم وما يتعرضون له من مخاطر صحية.



فيما أشاد المهندس مداعس، بجهود العاملين بمحطة المعالجة وانضباطهم في أعمالهم رغم الظروف الصعبة والمخاطر الصحية التي يتعرضون لها .

سبأ [24/أكتوبر/2018]سبأ