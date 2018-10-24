محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ ذمار يدشن اليوم العلمي لأطباء الأسنان ذمار-سبأ:

دشن محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم الملتقى العلمي الخامس لأطباء الأسنان بالمحافظة واليوم العلمي السابع لمكتب فارما تراين للتدريب الدوائي.



وفي التدشين أشاد المحافظ المقدشي بجهود القطاع الصحي في تقديم الرعاية الطبية للمرضى والتخفيف من معاناتهم جراء العدوان والحصار.



وأشار إلى الوضع الصحي والإنساني الصعب الذي تمر به البلاد وجهود القطاع الطبي في تعزيز الصمود والثبات والتخفيف من الآثار الإنسانية التي تسبب بها العدوان.



وأعرب عن اعتزاز قيادة المحافظة بالجهود العلمية التي تبذل للارتقاء بأداء الأطباء، خاصة أطباء الأسنان والتميز العلمي لكليات الطب البشري وطب الأسنان بجامعة ذمار والتي ترفد الوطن بدفع جديدة مؤهلة ومدربة.



واستعرض محافظ ذمار ما تتميز به المحافظة من أمن واستقرار بجهود مختلف المكونات السياسية والاجتماعية الفاعلة في إطار المحافظة والذي جعلها مأوى للآلاف من النازحين.



كما استعرض التحديات الاقتصادية التي فرضها العدوان وآثارها على المجتمع .. داعيا الأطباء إلى مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين ومساعدتهم ومنحهم التسهيلات ليتمكنوا من الحصول على الخدمات الطبية المختلفة.



وكان نقيب أطباء الأسنان بالمحافظة الدكتور محمد النجحي أشار إلى أن فعاليات اليوم العلمي التي ستستمر يومين سيتلقى الأطباء خلالها معارف علمية حول الوصفات دوائية الحديثة والحد من الأخطاء الطبية بما يسهم في بناء قدرات الأطباء وينمي معارفهم العلمية والنظرية.



وأشار إلى أن الملتقى يتضمن إقامة تدريب الأطباء حول المعالجة اللبية والتجميلية للأسنان الأمامية.



إلى ذلك افتتح محافظ ذمار ومعه نقيب أطباء الأسنان بالمحافظة معرض للأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بطب الأسنان والذي تشارك فيه عدد من الشركات المتخصصة.



وأشاد المحافظ المقدشي بالجهود المبذولة للارتقاء بأداء أطباء الأسنان وتوفير احتياجاتهم من الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة .. مشيرا إلى أن السلطة المحلية لن تتوانى في دعم جهود الأطباء بما يعزز من أدائهم.



حضر الفعالية نائب عميد كلية طب الأسنان الدكتور نشوان الطيري ومدير مكتب الثقافة محمد العومري.

سبأ [24/أكتوبر/2018]سبأ