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آخر تحديث: الأربعاء، 24 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:56:52م
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  محلي
إجتماع بحجة يناقش الأوضاع الأمنية في المحافظة
[24/أكتوبر/2018]
حجة-سبأ:

ناقش اجتماع للجنة الأمنية بمحافظة حجة اليوم برئاسة المحافظ هلال عبده الصوفي، الأوضاع الأمنية بالمحافظة ومستوى تنفيذ الأجهزة الأمنية لمهامها وواجباتها في إطار الخطط الأمنية المعتمدة .


وتطرق الاجتماع الذي ضم قيادات الوحدات الأمنية بالمحافظة، إلى الآليات الكفيلة بتعزيز الأداء الأمني لحفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة بالمحافظة.

وتناول الاجتماع الإجراءات الكفيلة بتفعيل دور وسائل الإعلام والخطباء والقطاع النسوي في جانب التوعية الأمنية وإبراز نجاحات الأجهزة الأمنية.

واستمعت اللجنة الأمنية إلى تقارير قيادات الأجهزة والوحدات الأمنية حول الجهود المبذولة لتحسين مستوى الأداء الأمني ومكافحة الجريمة وضبطها قبل وقوعها وكذا المتطلبات والاحتياجات الأمنية الضرورية .

وأكد المحافظ الصوفي أهمية رفع الجاهزية واتخاذ التدابير لتعزيز حالة الأمن والاستقرار .. مشددا على ضرورة تعزيز جوانب التنسيق بين الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام لإبراز النجاحات التي تحققها مختلف الوحدات الأمنية.

وأشار إلى أن حفظ الأمن والاستقرار وتكريس أسس العدالة والمساواة وسيادة القانون وحماية الوطن، مسؤولية جماعية تستدعي التحرك الجاد كل من موقعه وفي مجال عمله في سبيل تحقيق ذلك.

كما أكد محافظ حجة ضرورة تفعيل دور وسائل الإعلام والخطباء والإذاعات المدرسية والقطاع النسوي في التوعية الأمنية خاصة في ظل الأوضاع الراهنة.

سبأ
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