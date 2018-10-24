محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصلحة الدفاع المدني تحذر من إنهيارت صخرية في بعض المناطق صنعاء-سبأ:

حذّرت مصلحة الدفاع المدني بوزارة الداخلية المواطنين الساكنين بمحاذات المرتفعات الجبلية الإبتعاد عنها خلال وبعد هطول الأمطار.



وأوضحت المصلحة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنها تلقت العديد من البلاغات عن حدوث انهيارات صخرية نتيجة هطول الأمطار ومنها ما حدث بمديرية الحيمة بمحافظة صنعاء ومنطقة الغولة بمحافظة عمران أمس الثلاثاء .



ونبه البيان من وجود صخور آيلة للإنهيار تهدد سكان مدينة ثلا التاريخية.



ودعت مصلحة الدفاع المدني، الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية التعاون مع المصلحة لحصر المناطق المعرضة لخطر الانهيارات الصخرية وإخلاء السكان من مناطق الخطر إلى أماكن آمنة وتوفير مستلزمات الإغاثة العاجلة لهم.



كما دعت المصلحة الموطنين إلى عدم المجازفة بقيادة السيارات في الوديان ومجاري السيول والمناطق الجبلية أثناء هطول الأمطار وعدم التواجد في حافة الوديان خلال تدفق السيول حفاظا على أرواحهم.

سبأ [24/أكتوبر/2018]سبأ