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مناقشة الجوانب المتصلة بسير العملية التعليمية بمحافظة تعز
[24/أكتوبر/2018]
تعز-سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة تعز اليوم برئاسة محافظ المحافظة أمين البحر اليوم ضم مدير مكتب التربية بالمحافظة عبد الخالق الصراري ورئيس فرع جامعة تعز الدكتور أحمد الأميري، الجوانب المتصلة بسير العملية التعليمية بالمحافظة.


وتطرق اللقاء الذي حضره عدد من القيادات الأكاديمية والتربوية، إلى الإجراءات الكفيلة بتجاوز التحديات الراهنة التي تواجه العملية التعليمية جراء العدوان والحصار .

وشدد المحافظ البحر خلال تفقده فرع جامعة تعز بالحوبان، على أهمية تضافر جهود الجميع لاستقرار التعليم العام والجامعي وتمكين الطلاب من مواصلة دراستهم والتركيز على جودة التعليم ومخرجاته وبما يلبي متطلبات التنمية.

وأكد الحرص على دعم العملية التعليمية بالمحافظة وإيجاد جيل متسلح بالعلم والمعرفة ومتشبع بالولاء للوطن.

واطلع محافظ تعز على الترتيبات لاستقبال العام الجامعي الجديد، وحث قيادة الجامعة على مواكبة التطورات في مختلف التخصصات العلمية.

سبأ
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